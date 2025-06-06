Трампа обвинили в торговле детьми: что известно о деле Эпштейна, в котором фигурирует американский лидер

Маск считает, что Трамп не опубликовал материалы по делу Джеффри Эпштейна из-за личных причин Источник: Francis Chung / Politico











Президент США Дональд Трамп вконец разругался с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском. Скандал произошел 5 июня и до сих пор набирает обороты. Лидеры мнений обменялись обвинениями в адрес друг друга. Однако самое громкое из них прозвучало из уст Илона Маска. Предприниматель обвинил американского лидера в торговле детьми и причастности к делу Джеффри Эпштейна. Рассказываем подробности о скандале и громком деле в нашем материале.

Дело Эпштейна

Секс-скандал с участием американского финансиста Джеффри Эпштейна начался еще в 2005 году. Финансист был осужден за секс с 14-летней девочкой и торговлю несовершеннолетними людьми. В марте 2005 года стало известно, что 14-летняя девушка ушла из особняка финансиста в нижнем белье. Якобы там подростку заплатили 300 долларов за раздевание и массаж бизнесмену.

Эта история привлекла внимание правоохранительных органов. Тогда ФБР и американская полиция установили, что Эпштейн затягивал в свой дом несовершеннолетних девушек, где впоследствии их насиловал.

Во время обысков у Эпштейна нашли тысячи фотографий обнаженных несовершеннолетних девочек, а также обнаружили в особняке скрытые камеры. По информации западных СМИ, финансист совершал сексуальные действия, а потом использовал видеоматериалы со своими жертвами как шантаж. Еще бытует мнение, что Эпштейн и его подельник также содержали юную секс-работницу, отправляли ее к влиятельным людям для эротического массажа и секс-услуг.

«Мы были несовершеннолетними, маленькими девочками. В таком возрасте 200 долларов — большие деньги. Это и сейчас неплохие деньги», — рассказывала одна из пострадавших, которой на тот момент было 14 лет, публикует РИА Новости.

Финансиста арестовали в 2006 году на 13 месяцев. Уже к тому моменту правоохранители установили, что от его рук пострадали 36 несовершеннолетних девочек. Каждой из пострадавших по решению суда он выплатил от 50 тысяч до одного миллиона долларов.

После этого Эпштейна освободили, но зарегистрировали в штате Нью-Йорк как секс-преступника третьего уровня, так как был высокий риск повторного преступления. Спустя несколько лет, в июне 2008-го, Эпштейн признался в принуждении к проституции девушки моложе 16 лет. Тогда его приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Однако отбывал свое наказание финансист в частном крыле тюрьмы округа Палм-Бич.

В октябре 2017 года в СМИ возобновили изучение дела Эпштейна. Это привело к новому расследованию и аресту его особняка на Манхэттене. Там правоохранители также обнаружили тысячи фотографий обнаженных несовершеннолетних девочек.

Финансиста вновь арестовали в июле 2019 года, а в августе того же года Эпштейн совершил самоубийство в тюрьме.

В июле 2020 года арестовали близкую подругу финансиста Гилейн Максвелл. Ее признали виновной по пяти пунктам обвинения из шести, включая торговлю несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации.

При чем тут Трамп

У Эпштейна было много знакомых среди известных людей и политиков, включая президента США Дональда Трампа и бывшего американского лидера Билла Клинтона. Трамп публично дистанцировался от Эпштейна после возобновления интереса к его делу в 2023 году.

Даже после смерти финансиста часть американцев не успокоилась и требовала публикации его документов, в которых были бы списки клиентов. Дональд Трамп обещал опубликовать их. Однако после того как состоялась его инаугурация в 2025 году, обнародовал лишь старые документы, где скрыта большая часть данных.

Именно об этом заявил предприниматель Илон Маск после публичной ссоры с американским лидером, о которой мы подробнее рассказывали отдельно.

Предприниматель решил «сбросить на Трампа большую бомбу». По мнению Маска, реальная причина, по которой еще не были опубликованы материалы по делу Джеффри Эпштейна, как раз то, что в материалах дела фигурирует американский президент.

Маск до такой степени раздосадован испорченными отношениями с Трампом, что после громких заявлений о его причастности к делу Эпштейна, заявил, что американскому лидеру следует объявить импичмент. А на замену Трампу миллиардер предложил вице-президента Вэнса.

Вся перепалка бизнесмена и президента США ведется в соцсети X. Пост Маска с предложением об импичменте Трампа быстро набрал популярность и всего за десять минут собрал почти 10 000 лайков.

Еще Маск добавил, что тарифы Трампа вызовут рецессию во второй половине года. А вот президент США на всё это ответил, что его просто не волнуют нападки со стороны Маска.

К чему может привести конфликт Маска и Трампа

Для проницательных наблюдателей разрыв предпринимателя и американского лидера не стал сюрпризом. По мнению Washington Post, в течение нескольких месяцев, когда Маск считался ближайшим соратником президента, многие задавались вопросом, как долго продлится союз между этими двумя людьми, каждый из которых привык быть главным действующим лицом на арене. Известный биржевый «медведь» Джим Чанос вообще заявил, что это был самый предсказуемый разрыв в истории, пишет Financial Times.

Politico назвал конфликт «Разрывом десятилетия» и уточнил, что когда-то близкие друзья обмениваются всё более взрывоопасными оскорблениями и угрозами.

Вся эта история непосредственно может сказаться на акциях и бизнесе двух лидеров мнений. Washington Post считает, что бизнес-империя Маска в значительной степени зависит от кредитов, выделяемых в рамках автомобильного регулирования, а также от контрактов в области космоса и обороны. А Politico утверждает, что Трамп регулярно использует власть исполнительной ветви против учреждений, которые, по его мнению, ведут себя неподобающим образом.

В ходе конфликта Трамп уже, возможно, потерял за день более 1 миллиарда долларов, пишет Axios. Акции в Trump Media and Technology Group упали на 8%, что стоило президенту примерно 202 миллионов долларов. Более серьезным ударом для Трампа стало падение его мемкоина TRUMP примерно на 10%, что могло стоить ему около 900 миллионов долларов.