«Балет автомобилей». Что о переговорах России и Украины думают в мире

Россию на переговорах представлял Владимир Мединский Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











2 июня в Стамбуле прошел второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Как отметили в обзоре «Российской газеты», это событие не стало для мировых СМИ темой номер один. Однако свою реакцию переговоры вызвали.

Так, британская газета The Guardian отметила, что переговоры «завершились без соглашения о прекращении огня, но обе стороны согласились обменять больше пленных». А французская Le Figaro решила удариться в метафоры. Там переговоры описали как «балет автомобилей с тонированными стеклами». Встречу назвали долгожданной.

«Единственным новшеством являлось то, что на этот раз украинскую команду поддерживали несколько европейских дипломатических советников, приехавших в Турцию специально по этому случаю», — добавило издание.

В Испании посчитали, что крайне важными станут следующие несколько дней, когда стороны будут изучать меморандумы. Газета La Razon обратила внимание, что эта встреча заняла меньше времени, чем прошлая. Также журналисты считают, что Трамп начинает терять терпение — и это тоже важно учитывать.

В Италии решили быть оптимистичными. Издание Corriere della Sera подчеркнуло, что нельзя недооценивать сам факт встречи в Стамбуле.

«Обе стороны наконец-то смогли увидеть долгожданные меморандумы, перемычку, на которой должен возникнуть реальный мирный процесс», — уверена итальянская газета.

Оптимизм своих коллег не поддержали американцы из The New York Times. По их мнению, переговоры мало что сделали для прекращения боевых действий. При этом в издании отметили соглашение об обмене пленными.

«Мирные переговоры между Украиной и Россией вселяют надежды, но не приносят большого прогресса», — написали в The New York Times.

В свою очередь, китайская Global Times решила привести мнение эксперта. Это был Цуй Хэн из Китайского национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС. Он считает, что на переговорах реально возможен прогресс по деэскалации конфликта. Например, стороны могут прийти к взаимным обязательствам не атаковать критически важную гражданскую инфраструктуру или согласиться на прекращение огня в определенных регионах. Однако, считает Цуй Хэн, для таких успехов понадобится не один раунд переговоров.

Есть и более резкие мнения. Их собрали журналисты РИА Новостей. Так, турецкое издание dikGAZETE посчитало, что Украина поступила плохо по отношению к Турции. Они пишут, что атаки Украины, совершенные незадолго до переговоров, — это «явное предательство усилий Турции по установлению мира».

Мы отдельно публиковали текст меморандума о том, как Россия предлагает Украине завершить конфликт.