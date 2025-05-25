Россия и Украина провели крупнейший обмен пленными

В Россию вернулись 1000 военнопленных Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Россия и Украина завершили обмен пленными. Сегодня они провели заключительный этап, передав друг другу еще 303 человека.

«25 мая возвращены еще 303 российских военнослужащих. Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек», — сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Уточняется, что на Украину сегодня было возвращено столько же человек — 303 военнопленных.

Страны договорились о крупнейшем обмене пленными на первых за три года прямых переговорах. Они проходили в Стамбуле 16 мая, Турция была посредником при этом общении.