Россия и Украина провели крупнейший обмен пленными

Россия и Украина завершили обмен пленными. Сегодня они провели заключительный этап, передав друг другу еще 303 человека.
«25 мая возвращены еще 303 российских военнослужащих. Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек», — сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Уточняется, что на Украину сегодня было возвращено столько же человек — 303 военнопленных.
Страны договорились о крупнейшем обмене пленными на первых за три года прямых переговорах. Они проходили в Стамбуле 16 мая, Турция была посредником при этом общении.
Обмен решили провести в три этапа. Первый прошел в пятницу, 23 мая. Тогда в Россию вернулось 270 военных и 120 гражданских. Вчера, 24 мая, страны провели второй этап, вернув на родину еще 307 военнослужащих. Украине при этом возвращали такое же количество человек.