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Политика Спецоперация на Украине Россия и Украина провели крупнейший обмен пленными

Россия и Украина провели крупнейший обмен пленными

Страны договорились об этом на переговорах в Стамбуле

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В Россию вернулись 1000 военнопленных | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ Россию вернулись 1000 военнопленных | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Россию вернулись 1000 военнопленных

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Россия и Украина завершили обмен пленными. Сегодня они провели заключительный этап, передав друг другу еще 303 человека.

«25 мая возвращены еще 303 российских военнослужащих. Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек», — сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Уточняется, что на Украину сегодня было возвращено столько же человек — 303 военнопленных.

Страны договорились о крупнейшем обмене пленными на первых за три года прямых переговорах. Они проходили в Стамбуле 16 мая, Турция была посредником при этом общении.

Обмен решили провести в три этапа. Первый прошел в пятницу, 23 мая. Тогда в Россию вернулось 270 военных и 120 гражданских. Вчера, 24 мая, страны провели второй этап, вернув на родину еще 307 военнослужащих. Украине при этом возвращали такое же количество человек.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Переговоры России и Украины Обмен пленными
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Возврат пленных это замечательно. Но, интересуюсь спросить. Как мы стимулируем жителей Украины на отлет в Канаду? Считаю нынешнюю стимуляцию недостаточной. Отсутствуют удары по жилым массивам украинских городов.
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