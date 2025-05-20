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Политика Переговоры России и США Спецоперация на Украине Планы Трампа терпят крах, а Украине грозит карательный ультиматум: чем обернулись переговоры президента РФ и США

Планы Трампа терпят крах, а Украине грозит карательный ультиматум: чем обернулись переговоры президента РФ и США

Собрали, что зарубежные СМИ говорят о разговоре Путина и Трампа

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Трамп не смог оказать большее давление на Путина | Источник: Kremlin.ru Трамп не смог оказать большее давление на Путина | Источник: Kremlin.ru

Трамп не смог оказать большее давление на Путина

Источник:

Kremlin.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. После беседы каждый из них подвел итоги и высказал свое мнение по поводу состоявшегося диалога. Владимир Путин отметил, что беседа оказалась откровенной и содержательной. В свою очередь Трамп высказал российскому коллеге свою позицию по поводу прекращения огня на Украине. Однако прийти к этому будет возможно только после достижения соответствующих договоренностей между Москвой и Киевом.

После разговора между главами государств зарубежные СМИ начали строить прогнозы на будущие контакты между Вашингтоном, а также Москвой и Киевом. Зарубежные СМИ оценили прошедшие переговоры по-разному и начали анализировать, что будет дальше.

Одна из ведущих газет The New York Times заявила, что разговор Путина и Трампа не увенчался успехом. Кроме того, журналистка издания Эрика Грин подчеркнула, что американский лидер значительно приукрасил результаты беседы с российским коллегой.

«Версия Трампа о звонке была гораздо более позитивной, чем та, которую предложил Путин, говоривший только о „возможном будущем мирном соглашении“, — написала автор издания.

Британское издание Mirror тоже разочаровано беседой российского и американского президентов. Газета считает, что разговор завершился без значительного прогресса или прорывных договоренностей. Корреспондент Sky News Ивор Беннетт думает, что европейские лидеры и Украина будут расстроены тем, что Дональд Трамп, по-видимому, не оказал большего давления на Владимира Путина. Он считает, что члены ЕС надеялись, что Трамп осуществит свои угрозы и давление на президента РФ, подтолкнет его санкциями к прекращению огня, но все планы американского лидера в этом вопросе потерпели крах.

Financial Times заявил, что России, возможно, не грозят новые санкции, о чем ранее предупреждали представители Белого дома. После того как Трамп подвел итоги беседы с Путиным, можно сделать вывод, что он не готов оказывать большее давление на РФ.

«Новые санкции против России теперь выглядят менее вероятными, чем когда-либо. Вместо того чтобы наказывать Москву „зубодробительными“ ограничениями, на которые надеялись некоторые, Трамп назвал звонок „превосходным“ и подчеркнул, что у России есть „огромная возможность“ для ведения бизнеса с США, если конфликт завершится», — анализирует разговор президента РФ и США The Times.

Британское издание уверено, что смягчение позиции Вашингтона связано с желанием Белого дома снизить напряженность в отношениях с Россией на фоне текущих международных вызовов.

Reuters передает, что в ближайшее время Трамп может навязать Киеву карательное мирное соглашение, в результате которого Украине придется признать новые территории за Россией и не получить надежных гарантий безопасности от своих союзников.

В ходе переговоров с европейскими лидерами Владимир Путин не пойдет на компромиссы. В течение последних десяти дней, когда проходили дипломатические встречи, президент РФ проявил непреклонность и не согласился обсуждать вопросы на условиях, предложенных другой стороной, дополнили в Financial Times.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры Политика Россия США Дональд Трамп Владимир Путин Спецоперация
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