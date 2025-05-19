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Политика Конституцию России хотят изменить вновь

Конституцию России хотят изменить вновь

Вице-спикер Госдумы анонсировал глобальные поправки

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9 комментариев
Россияне проголосовали за изменение Конституции в 2020 году | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUРоссияне проголосовали за изменение Конституции в 2020 году | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Россияне проголосовали за изменение Конституции в 2020 году

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Изменение Конституции, которое прошло пять лет назад, не было последним. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, единоросс Петр Толстой на Петербургском международном юридическом форуме. 

«Пять лет изменениям Конституции, и я уверен, что эти изменения не последние, учитывая те обстоятельства, в которых наша действующая Конституция была написана. Уверен, что эти изменения еще нам предстоят. И, может быть, они будут гораздо более существенными, чем те, которые мы обсуждали пять лет назад», — сказал Толстой.

По его словам, Россия на протяжении 30 лет пыталась перенимать мировые практики, которые на деле оказались западными и не всегда приживались. Он отметил, что очень многое изменилось с момента начала спецоперации на Украине и с внесения последних изменений в основной закон. 

Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) — ежегодная конференция, на которой обсуждают актуальные юридические вопросы. В 2025 году он проходит с 19 по 21 мая в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главная тема форума — «Право: уроки прошлого для мира будущего». 

Последний раз власти меняли Конституцию в 2020 году. Тогда в документ внесли сразу несколько поправок.

Одна из них коснулась возможности баллотироваться президенту в третий раз. Ранее эту должность можно было занимать только два срока подряд. Также в Конституцию вносились поправки, связанные с изменениями в составе регионов России. Нововведения коснулись защиты института брака. Это понятие закрепили как союз мужчины и женщины, чтобы детям не пришлось жить в однополых семьях. 

На этом обсуждение новых изменений не закончилось. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявлял, что работа над документом должна быть продолжена. По его словам, в первую очередь нужно вернуть идеологию страны. Он считает, что без нее не может существовать общество. 

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Комментарии
9
Гость
43 минуты
Опять Терешкова попросила?
Гость
44 минуты
Конституцию РФ следует не изменить, а отменить. Всё равно не работает. Самый бессмысленный документ.
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