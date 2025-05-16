«Готовим встречу на уровне президентов»: глава украинской делегации раскрыл детали переговоров в Стамбуле

В украинской делегации было 12 человек Источник: Рамиль Ситдиков / ТАСС











Украинская делегация выступила с итогами переговоров. Возглавлявший ее глава минобороны Рустем Умеров сообщил, что на встрече они обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными.

В рамках обсуждения второго вопроса страны договорились об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000, сообщил он. Этот шаг Умеров назвал приоритетным, после чего Киев будет определять дальнейшие шаги.

В вопросе прекращения огня страны обсудили возможные варианты, однако неизвестно, привело ли это к какой-то договоренности.

Еще одним важным вопросом, который планировала обсудить украинская делегация была встреча двух президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Этот вопрос тоже вошел в повестку встречи.

«Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран», — сообщил он на пресс-подходе.

Умеров не смог продолжить свое выступление из-за толпы журналистов. Среди них началась давка, к тому же было очень шумно, из-за чего глава украинской делегации принял решение уехать с места проведения переговоров.

У дворца, где проходили переговоры в Стамбуле, случилась давка среди журналистов Источник: RT / Telegram

В украинскую делегацию помимо Рустема Умерова вошли 11 человек. Среди них замминистра иностранных дел Сергей Кислица, зампред СБУ Александр Поклад, а также представители Генштаба и офиса президента. Итоги встречи от российской стороны можно прочитать в отдельном материале.