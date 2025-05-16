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Политика Переговоры России и Украины «Готовим встречу на уровне президентов»: глава украинской делегации раскрыл детали переговоров в Стамбуле

«Готовим встречу на уровне президентов»: глава украинской делегации раскрыл детали переговоров в Стамбуле

Встреча с Россией продлилась менее двух часов

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В украинской делегации было 12 человек | Источник: Рамиль Ситдиков / ТАССВ украинской делегации было 12 человек | Источник: Рамиль Ситдиков / ТАСС

В украинской делегации было 12 человек

Источник:

Рамиль Ситдиков / ТАСС

Украинская делегация выступила с итогами переговоров. Возглавлявший ее глава минобороны Рустем Умеров сообщил, что на встрече они обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными.

В рамках обсуждения второго вопроса страны договорились об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000, сообщил он. Этот шаг Умеров назвал приоритетным, после чего Киев будет определять дальнейшие шаги.

В вопросе прекращения огня страны обсудили возможные варианты, однако неизвестно, привело ли это к какой-то договоренности.

Еще одним важным вопросом, который планировала обсудить украинская делегация была встреча двух президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Этот вопрос тоже вошел в повестку встречи.

«Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран», — сообщил он на пресс-подходе.

Умеров не смог продолжить свое выступление из-за толпы журналистов. Среди них началась давка, к тому же было очень шумно, из-за чего глава украинской делегации принял решение уехать с места проведения переговоров.

У дворца, где проходили переговоры в Стамбуле, случилась давка среди журналистов

Источник:

RT / Telegram

В украинскую делегацию помимо Рустема Умерова вошли 11 человек. Среди них замминистра иностранных дел Сергей Кислица, зампред СБУ Александр Поклад, а также представители Генштаба и офиса президента. Итоги встречи от российской стороны можно прочитать в отдельном материале.

Все, что известно об этих переговорах, можно прочитать здесь. Самую оперативную информацию вы найдете в нашей онлайн-трансляции.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Переговоры России и Украины Украинская делегация
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