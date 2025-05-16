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Политика Переговоры России и Украины Что украинская делегация планирует обсуждать на переговорах с Россией

Что украинская делегация планирует обсуждать на переговорах с Россией

Украинский дипломат назвал главные темы

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3 комментария
Встреча запланирована на 16 мая | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиаВстреча запланирована на 16 мая | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Встреча запланирована на 16 мая

Источник:

изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Украинская делегация планирует обсудить на переговорах с Россией прекращение огня между странами. Встреча должна стартовать с минуты на минуту в Стамбуле.

«Украина сделает обеспечение прекращения огня приоритетом на ожидаемых переговорах с российской делегацией в Стамбуле в пятницу», — сообщил украинский дипломатический источник Reuters. Также они будут обсуждать «меры по укреплению доверия».

Среди других тем — прямой контакт между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Украинские переговорщики также поднимут возможность личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина», — добавил источник.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Киев готов к встречам двух стран на высшем уровне.

«Украина готова к миру, длительному и безусловному прекращению огня и к встречам и переговорам на высшем уровне. Украинская делегация сегодня в Стамбуле для того, чтобы достичь безусловного прекращения огня — это наш приоритет», — заявил Ермак во время встречи с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Британии.

Другие вопросы, которые представители Киева будут обсуждать с российской делегацией, пока неизвестны.

Изначально встреча в Стамбуле должна была пройти 15 мая. Однако украинская делегация провела большую часть дня в Анкаре, где Зеленский встречался с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Украинская сторона пояснила, что перед общением с представителями Москвы хочет обсудить все вопросы с посредниками предстоящей встречи — Турцией.

За ходом переговоров двух стран мы следим в режиме реального времени. О том, кто войдет в делегации, когда ждать переговоров и какие вопросы будет обсуждать Россия, можно прочитать здесь.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Переговоры России и Украины Украинская делегация Стамбул
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Комментарии
3
Гость
1 час
Хватит писать одно и тоже. Или у вас ЗП от количества зависит?
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