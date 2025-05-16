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Политика Переговоры России и Украины В Стамбуле стартовали первые переговоры: кто встречается

В Стамбуле стартовали первые переговоры: кто встречается

Вначале Украина решила провести встречу с американцами и турками

277
11 комментариев
Встреча стартовала по графику | Источник: МИД ТурцииВстреча стартовала по графику | Источник: МИД Турции

Встреча стартовала по графику

Источник:

МИД Турции

В Стамбуле начались первые переговоры, намеченные на сегодня. В них принимают участие делегации Украины, США и Турции.

Их встреча была запланирована на 10:45 мск, как ранее сообщал МИД Турции. В итоге стороны начали переговоры позднее примерно на 15 минут. Их старт подтвердили в МИД Украины.

По данным внешнеполитического ведомства Турции, от Украины в них принимает участие глава офиса Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

С американской стороны присутствуют госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог, а также посол Том Баррак, передает РИА Новости.

После этой встречи должны состояться переговоры между Украиной и Россией при посредничестве Турции. Пока они намечены на 12:30 мск. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским, пока не выехала к месту переговоров.

Помимо него, представлять Москву будут замминистра иностранных дел Михаил Галузин и замминистра обороны Александр Фомин. Также в состав делегации вошли четверо экспертов. Ими стали первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

Всю информацию об этих встречах и переговорах мы собираем в режиме реального времени. Больше новостей можно найти в отдельном сюжете.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Переговоры России и Украины США Украинская делегация
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Комментарии
11
Гость
55 минут
Вот это поворот!
Гость
54 минуты
мединский - новый президент россии
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