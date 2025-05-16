В Стамбуле стартовали первые переговоры: кто встречается

Встреча стартовала по графику Источник: МИД Турции











В Стамбуле начались первые переговоры, намеченные на сегодня. В них принимают участие делегации Украины, США и Турции.

Их встреча была запланирована на 10:45 мск, как ранее сообщал МИД Турции. В итоге стороны начали переговоры позднее примерно на 15 минут. Их старт подтвердили в МИД Украины.

По данным внешнеполитического ведомства Турции, от Украины в них принимает участие глава офиса Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

С американской стороны присутствуют госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог, а также посол Том Баррак, передает РИА Новости.

После этой встречи должны состояться переговоры между Украиной и Россией при посредничестве Турции. Пока они намечены на 12:30 мск. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским, пока не выехала к месту переговоров.

Помимо него, представлять Москву будут замминистра иностранных дел Михаил Галузин и замминистра обороны Александр Фомин. Также в состав делегации вошли четверо экспертов. Ими стали первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.