Переговоры повисли на волоске из-за главного условия: что произошло после предложения Путина о встрече с Украиной

Россия уверена, что Украина использует перемирие в корыстных целях Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Политики из разных стран поддержали предложение президента России Владимира Путина провести прямые переговоры с Украиной. Однако не все сочли, что этого достаточно для продуктивного разговора. Расскажем подробнее об обсуждении вопроса.

Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Именно там прошла последняя встреча двух стран. Россия готова приступить к обсуждению без предварительных условий. Президент не исключил, что в ходе переговоров удастся выйти на прекращение огня.

«Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», — подчеркнул Путин.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в настоящее время формируется российская делегация для участия в переговорах в Стамбуле и ее состав будет объявлен позже. По его словам, переговоры должны учитывать итоги обсуждений, которые были прерваны в 2022 году, а также ситуацию в зоне спецоперации.

Президент Венесуэлы Мадуро поддержал предложение российского лидера Владимира Путина о мирных переговорах России и Украины в Стамбуле. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Надо вступить на мирный путь, путь справедливого мира. <…> У России есть право на мир, у других стран тоже есть право на мир», — сказал Мадуро.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение, но при условии прекращения огня с обеих сторон с 12 мая. Однако он признал, что речь Путина стала первым шагом к урегулированию конфликта.

Представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что в Киеве плохо изучили заявление президента РФ. Она подчеркнула, что прекращение огня невозможно без переговоров. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что Украина может использовать перемирие на 30 дней для перевооружения, подготовки новых терактов и провокаций.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что 15 мая может быть «потенциально великим днем для Москвы и Киева». Он выразил надежду, что скоро всё закончится и наступит лучший мир. Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Кит Келлог подчеркнул, что сначала нужно остановить боевые действия.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что под предлогом переговоров Россия якобы пытается выиграть время, чтобы найти решение. Канцлер Германии Фридрих Мерц тоже поддержал предложение Зеленского о прекращении огня, как первоочередную задачу.

Путину позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что его страна готова принять переговоры России и Украины. Турецкий лидер счел сложившуюся ситуацию «окном возможностей». Однако он также поддержал предложение Зеленского о прекращении огня. По его мнению, это обеспечит нужную атмосферу для переговоров.