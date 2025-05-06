В Германии сорвались выборы нового канцлера

Фридрих Мерц не смог заручиться поддержкой в парламенте Источник: Eva Manez / Reuters











Кандидат в канцлеры ФРГ от христианских демократов Фридрих Мерц провалил первую попытку голосования в бундестаге Германии. Ему не удалось набрать большинство голосов депутатов для избрания. Об этом сообщила председатель парламента Юлия Клекнер.

Чтобы стать главой правительства, Мерцу нужно было получить поддержку 316 депутатов. Однако удалось набрать только 310 голосов. Против его кандидатуры оказались 307 депутатов, трое воздержались.

Впервые в истории кандидат в канцлеры потерпел неудачу на выборах в бундестаге после федеральных выборов и успешных коалиционных переговоров, пишет Die Zeit.

Согласно местному законодательству, если кандидат на пост канцлера не избран в первом туре, то бундестаг сможет в течение 14 дней избрать его же или другого кандидата абсолютным большинством (316 голосов). Если с третьей попытки не удастся определить будущего главу правительства, то будет достаточно уже простого большинства — то есть побеждает тот, кто наберет больше голосов. Однако, по данным Bild, Мерц отказался от второго тура.

Фридрих Мерц — сторонник развития атомной энергетики и ужесточения правил предоставления убежища и миграции. Он заявляет о необходимости «доминирующего положения немецкой культуры», и выступает за лишение паспорта тех лиц, которые имеют двойное гражданство и совершили преступление. Мерц поддерживает возвращение к всеобщей воинской повинности. Также он высказывается за создание «армии для Европы», а также продолжение военной помощи Украине.

Бундестаг вынес вотум недоверия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в конце 2024 года. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент, в республике назначили досрочные выборы, где партия власти провалилась. После этого запустили процедуру избрания нового канцлера, а пока его обязанности исполнял Шольц.