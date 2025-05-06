НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

вос.

 751мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,96
EUR 91,92
Известен соперник «Локомотива»
Скоро будет можно лежать на лавках
Кадровые изменения в правительстве
Разбор матча «Локомотива»
9 мая в Ярославле
Дайджест ко Дню Победы
Оштрафовали застройщика
Когда запустят «Метеор»
Политика В Германии сорвались выборы нового канцлера

В Германии сорвались выборы нового канцлера

Кандидат провалил голосование в бундестаге

1 241
9 комментариев
Фридрих Мерц не смог заручиться поддержкой в парламенте | Источник: Eva Manez / Reuters Фридрих Мерц не смог заручиться поддержкой в парламенте | Источник: Eva Manez / Reuters

Фридрих Мерц не смог заручиться поддержкой в парламенте

Источник:

Eva Manez / Reuters

Кандидат в канцлеры ФРГ от христианских демократов Фридрих Мерц провалил первую попытку голосования в бундестаге Германии. Ему не удалось набрать большинство голосов депутатов для избрания. Об этом сообщила председатель парламента Юлия Клекнер.

Чтобы стать главой правительства, Мерцу нужно было получить поддержку 316 депутатов. Однако удалось набрать только 310 голосов. Против его кандидатуры оказались 307 депутатов, трое воздержались. 

Впервые в истории кандидат в канцлеры потерпел неудачу на выборах в бундестаге после федеральных выборов и успешных коалиционных переговоров, пишет Die Zeit. 

Согласно местному законодательству, если кандидат на пост канцлера не избран в первом туре, то бундестаг сможет в течение 14 дней избрать его же или другого кандидата абсолютным большинством (316 голосов). Если с третьей попытки не удастся определить будущего главу правительства, то будет достаточно уже простого большинства — то есть побеждает тот, кто наберет больше голосов. Однако, по данным Bild, Мерц отказался от второго тура. 

Фридрих Мерц — сторонник развития атомной энергетики и ужесточения правил предоставления убежища и миграции. Он заявляет о необходимости «доминирующего положения немецкой культуры», и выступает за лишение паспорта тех лиц, которые имеют двойное гражданство и совершили преступление. Мерц поддерживает возвращение к всеобщей воинской повинности. Также он высказывается за создание «армии для Европы», а также продолжение военной помощи Украине. 

Бундестаг вынес вотум недоверия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в конце 2024 года. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент, в республике назначили досрочные выборы, где партия власти провалилась. После этого запустили процедуру избрания нового канцлера, а пока его обязанности исполнял Шольц.

Однако 6 мая официально прекращаются его полномочия на посту главы правительства Германии. Во время прощальной речи он высказался о трудных временах, ожидающих будущего канцлера страны.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Фридрих Мерц Германия Выборы канцлера Бундестаг
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
17 часов
«Согласно конституционным нормам Германии, если кандидат на пост канцлера не набирает абсолютного большинства в трех последовательных голосованиях, в четвертом туре достаточно относительного большинства. Так что Мерц всё равно станет канцлером»
Гость
17 часов
А что так озаботились Германией. У нас вообще выборов нет и ничего.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Я любила людей, пока не пришла работать в продажи». Сотрудница розничной сети откровенно рассказала о своей работе
Анонимный Автор
Мнение
Про наши «пестюны». Автожурналист — о диком и первобытном китайском маркетинге
Артем Краснов
Мнение
«На руки около 420 тысяч, но я собой доволен не совсем»: как живет, сколько получает и на что тратит айтишник
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление