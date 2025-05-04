Квартира Путина, рассуждения о преемнике и риск развития ядерного конфликта: итоги 25 лет у власти

Путин признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы страны Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» рассказал о ключевых событиях, которые произошли за время его президентства, а также раскрыл причины и перспективы спецоперации. Еще глава государства поделился личными подробностями и размышлял о том, кто мог бы быть его преемником. Собрали главное из жизни Путина в материале.

Квартира Путина

Квартира президента больше похожа на один из залов Эрмитажа. В одной из комнат виден портрет императора Александра III, а в гостиной висит изображение Христа.

Президент признался, что в целом проводит в этой квартире много времени. Последние три года в ней он работает и зачастую ночует.

Еще у президента есть собственная часовня, которая находится прямо в квартире. В ходе интервью он провел экскурсию для журналиста Павла Зарубина и съемочной группы телеканала «Россия 1».

Глава государства отметил, что в часовне он часто молится, а впервые сделал это на коленях во время захвата «Норд-Оста».

23 октября 2002 года вооруженные боевики захватили 912 человек. Их удерживали более двух суток. Погибли, по официальным данным, 130 заложников.

Обман Запада

Во время разговора с Зарубиным Путин поделился, что Россия с осторожным доверием относилась к договоренностям с западными партнерами. По словам президента, подписывая Минские соглашения, всё-таки рассчитывали, что они будут соблюдаться. Однако практика показала обратное.

Говоря о доверии, президент отметил, что каждого можно обмануть, но в то время хотелось верить.

«Потому что в таком состоянии находилась Россия. Мы не могли не верить и не могли приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства Вооруженных сил и в сфере экономики и финансов. Но мы специально не готовились к этому [к спецоперации]», — отметил президент.

СВО

Страна специально не готовилась к СВО, а Кремль пытался решить проблему Донбасса мирным путем. Однако украинская сторона думала и действовала иначе.

Путин признался, что не начал СВО 11 лет назад, потому что еще тогда Россия не была готова к противостоянию со всем коллективным Западом. Он также упомянул, что после начала спецоперации была опасность другого развития событий и другой реакции общества.

«Я исходил из того, что мы не бросаемся головой в омут, что есть у нас определенные заделы. Но, конечно, рисков было много… Когда такая страна, как Россия, становится слишком зависимой от внешних факторов — это опасно», — рассуждал Путин о санкциях.

Риск развития ядерного конфликта

Говоря о спецоперации и ее последствиях, президент упомянул о попытках спровоцировать Россию и заявил об отсутствии необходимости применять ядерное оружие.

«Надеюсь, и не потребуется [не потребуется применение ядерного оружия]. У нас достаточно сил, средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», — отметил Путин в беседе с Зарубиным.

Он добавил, что Запад нарочно провоцировал Россию, чтобы она совершила ошибки. Также Путин уверен, что примирение с украинской частью русского народа неизбежно.

«Это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени», — поделился глава государства.

Президент считает, что Россия была вынуждена в 2014-м принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. По его оценке, это решение было правильным.

Традиционные ценности — фундамент России

Путин уверен, что традиционные ценности — это фундамент, на котором стоит Россия.

«Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Россия утратит свою идентичность. В отличие от Запада, где приоритет — материальное благополучие, в России важна „морально-нравственная идея“», — подчеркнул глава государства.

Запад, по его словам, веками стремится «откусить» что-то от России. В ходе интервью Путин вспомнил о Петре I, который брал лучшее у Запада для развития России, и он убежден, что Петр I не хотел, чтобы мы просто копировали всё.

Не секрет и то, что президент всегда ведет себя очень сдержанно. За 25 лет не было ни одной ситуации, в которой глава государства позволил бы себе волю эмоциям и перешел бы черту. Однако у него всё-таки возникает желание применить физическую силу в ответ на какую-нибудь провокацию, но он никогда этого не допускает.

«Всегда. Я с этим живу. Но я с этим борюсь», — отметил президент на вопрос журналиста Зарубина о желании кому-нибудь врезать.

Отношения с Китаем

Отношения с Китаем президент охарактеризовал как стратегическое партнерство, способствующее укреплению стабильности в мире. По словам Путина, государственные интересы России и Китая полностью совпадают. Рост влияния азиатских стран президент заметил еще 25 лет назад и тогда начал выстраивать отношения с Китаем.

«Мы не построили новую китайскую стену, а построили общий фундамент наших отношений. В условиях глобальной турбулентности эти отношения стали фактором развития. У нас такие надежные, стабильные отношения, которые укрепляют стабильность в мире», — резюмировал глава государства.

О демографии

Ключевой проблемой России остается демографический кризис. Президент уверен, что от демографии зависит будущее государства. Численность населения России, по словам Путина, составляет меньше 150 миллионов человек. А если учесть новые территории, то, вероятно, эта цифра достигнет 150 миллионов человек.

Глава государства уверен, что для такой великой державы с богатой историей и амбициозными планами это, казалось бы, незначительная цифра. Но если учесть демографические тенденции, то даже 150 миллионов человек могут оказаться недостижимой целью.

О преемнике

Путин постоянно думает о преемнике и рассуждает, каким должен быть будущий президент России. В первую очередь будущему лидеру необходимо заручиться доверием россиян на выборах. Сам президент постоянно смотрит и оценивает потенциал каждого кандидата. Он уверен, что в России должно появиться несколько человек, которые заслужат доверие граждан, чтобы у народа был выбор.

«Шансы сделать что-то по-серьезному вряд ли будут у человека, за которым не стоит доверие народа. Это принципиальный абсолютно вопрос. Поэтому, когда я думаю об этом (о вопросе преемника. — Прим. ред.), а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», — рассуждал Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Долг и связь с народом

Несмотря на то, какой авторитет Путин занимает в стране и мире, он признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы страны, и отметил, что продолжает «дышать одним воздухом с миллионами граждан России».

«Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России. Это очень важно, дай Бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало», — заключил глава государства.