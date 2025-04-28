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Политика Спецоперация на Украине Путин объявил перемирие на СВО в честь Дня Победы

Путин объявил перемирие на СВО в честь Дня Победы

Оно продлится несколько дней

1 311
13 комментариев
Путин остановит боевые действия | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПутин остановит боевые действия | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Путин остановит боевые действия

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«По решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», — говорится в сообщении.

Президент считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. Однако нарушение договоренностей вынудит Россию дать «адекватный и эффективный ответ».

«Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», — отметили в Кремле.

Прошлое кратковременное перемирие прошло на Пасху. О его начале Путин объявил 19 апреля. Несмотря на согласие обеих сторон соблюдать режим прекращения огня, Украина нарушила договоренности 4900 раз. После окончания перемирия в 00:00 (мск) проведение спецоперации продолжилось. Подошло к концу частичное перемирие, по которому страны договорились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Мы собирали его итоги и планы на будущее.

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Перемирие на Украине
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Комментарии
13
Гость
5 часов
Великий Геостратег милость явил Славим Великого!
Гость
5 часов
ой, а что случилось то? за месяц вдруг на 2 перемирия расщедрился, и даже начать переговоры без предварительных условий. вован, ты че, а как же твои мальчики?
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