Путин объявил перемирие на СВО в честь Дня Победы

Путин остановит боевые действия Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«По решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», — говорится в сообщении.

Президент считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. Однако нарушение договоренностей вынудит Россию дать «адекватный и эффективный ответ».

«Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», — отметили в Кремле.