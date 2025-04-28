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Политика Переговоры России и США Спецоперация на Украине Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от Крыма — подробности новых переговоров

Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от Крыма — подробности новых переговоров

Президент США отметил, что его собеседник «стал спокойнее»

828
13 комментариев
Трамп и Зеленский провели короткую встречу | Источник: офис президента УкраиныТрамп и Зеленский провели короткую встречу | Источник: офис президента Украины

Трамп и Зеленский провели короткую встречу

Источник:

офис президента Украины

Дональд Трамп прокомментировал короткий разговор с Владимиром Зеленским в Ватикане на церемонии похорон папы Римского Франциска. Американский лидер заявил, что, по его мнению, президент Украины готов отказаться от требований вернуть Крым.

«Думаю, что да. Крым случился 12 лет назад. Это был президент Обама. Они сдали его без единого выстрела. Так что не говорите мне о Крыме. Спросите Обаму», — заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, готов ли Зеленский отказаться от Крыма.

Президент США отметил, что встреча прошла хорошо, а украинский лидер «стал спокойнее» в сравнении с громкими переговорами в Вашингтоне.

«Я думаю, встреча прошла хорошо… Посмотрим, что будет дальше… Я вижу, что он стал спокойнее. Я думаю, он понимает картину», — сказал Трамп.

Зеленский, ранее комментируя эту встречу, сообщил, что «многое успел обсудить» с американским президентом, и поблагодарил его.

«Очень символическая встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп!» — прокомментировал Зеленский.

Переговоры по урегулированию украинского конфликта идут и между российской и американской стороной. 27 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио.

«Был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время. Основное внимание было уделено тематике украинского кризиса», — рассказали в пресс-службе российского МИДа.

РФ и США договорились продолжать контакты на всех уровнях.

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Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Трамп Зеленский Переговоры Мирные переговоры Ватикан
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Комментарии
13
Гость
2 часа
Одна болтовня... Трамп болтун и всё его окружение. Всё думают как бы так свой слив переконвертировать в ничью, а то и в победу. Но сами ничего не делают, чтобы реально достичь мира.
Гость
3 часа
Похоже Российская власть хочет больше переговоров чем сама Украина. Инфляция, отсутствие товаров, высокие цены... приведут к народным волнениям.
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