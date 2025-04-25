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Политика Стало известно, кто будет руководить Ярославским округом

Стало известно, кто будет руководить Ярославским округом

Ранее Николай Золотников подал в отставку

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25 комментариев
Предприниматель Дмитрий Шибаев ранее возглавлял Карабиху | Источник: Николай Золотников / Vk.comПредприниматель Дмитрий Шибаев ранее возглавлял Карабиху | Источник: Николай Золотников / Vk.com

Предприниматель Дмитрий Шибаев ранее возглавлял Карабиху

Источник:

Николай Золотников / Vk.com

Стало известно, кто будет руководить Ярославским округом после отставки Николая Золотникова. Напомним, он ушел с руководящей должности 14 апреля в связи с избранием в депутаты Муниципального совета Ярославского муниципального округа первого созыва.

«Врио главы Ярославского муниципального района — Шибаев Дмитрий Сергеевич», — сообщили 76.RU в администрации.

С конца 2024 года в Ярославской области прошла муниципальная реформа. Из 96 различных муниципальных образований создали 17 муниципальных округов и 2 городских, а именно Ярославль и Рыбинск, их не стали объединять с районами.

Дмитрий Шибаев окончил исторический факультет ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Затем работал в строительной организации «ЯрНефтеХимСтрой», вел предпринимательскую деятельность. Как сообщал Николай Золотников, Дмитрий Шибаев был депутатом.

Дмитрий Шибаев назначен врио главы Ярославского округа | Источник: Ярославский муниципальный округ / Vk.comДмитрий Шибаев назначен врио главы Ярославского округа | Источник: Ярославский муниципальный округ / Vk.com

Дмитрий Шибаев назначен врио главы Ярославского округа

Источник:

Ярославский муниципальный округ / Vk.com

В мае 2021 года он стал главой Карабихского сельского поселения, но в августе 2024 года подал заявление о досрочном сложении полномочий.

«С мая 2021 года успешно руководил поселением: построен долгожданный ФОК в Красных Ткачах, отремонтированы дома культуры, библиотеки, продолжается ремонт дорог и благоустройство дворов. Начат большой проект по благоустройству парка „Березки“ и родника. Обустроены новые детские площадки в Щедрино, Красных Ткачах, Дубках, Карабихе и Кормилицино», — подводил итоги работы в августе 2024 года сам Николай Золотников.

В сентябре 2024 года Дмитрий Шибаев был назначен первым заместителем главы районной администрации. Сейчас он совмещает обязанности.

Напомним, в феврале 2025 года в соцсетях активно обсуждался слух о возможной отставке Николая Золотникова с поста главы Ярославского района. Тогда в беседе с корреспондентом 76.RU в администрации опровергали эту информацию. Николай Золотников руководил районом 9 лет.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Ярославский район Врио Николай Золотников Кадровые изменения
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Комментарии
25
Инженер1
25 апреля, 20:43
«ЯрНефтеХимСтрой» Двухэтажный дом без цемента... вываливающиеся батареи.. И ведь был принят в эксплуатацию!
Гость
25 апреля, 19:46
Володин не первый раз поднимает тему службы в армии для чиновников и депутатов. ... По закону уже сейчас обязательно пройти через армию, чтобы поработать в ряде сфер государственной службы.
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