Предприниматель Дмитрий Шибаев ранее возглавлял Карабиху Источник: Николай Золотников / Vk.com











Стало известно, кто будет руководить Ярославским округом после отставки Николая Золотникова. Напомним, он ушел с руководящей должности 14 апреля в связи с избранием в депутаты Муниципального совета Ярославского муниципального округа первого созыва.

«Врио главы Ярославского муниципального района — Шибаев Дмитрий Сергеевич», — сообщили 76.RU в администрации.

С конца 2024 года в Ярославской области прошла муниципальная реформа. Из 96 различных муниципальных образований создали 17 муниципальных округов и 2 городских, а именно Ярославль и Рыбинск, их не стали объединять с районами.

Дмитрий Шибаев окончил исторический факультет ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Затем работал в строительной организации «ЯрНефтеХимСтрой», вел предпринимательскую деятельность. Как сообщал Николай Золотников, Дмитрий Шибаев был депутатом.

Дмитрий Шибаев назначен врио главы Ярославского округа Источник: Ярославский муниципальный округ / Vk.com











В мае 2021 года он стал главой Карабихского сельского поселения, но в августе 2024 года подал заявление о досрочном сложении полномочий.

«С мая 2021 года успешно руководил поселением: построен долгожданный ФОК в Красных Ткачах, отремонтированы дома культуры, библиотеки, продолжается ремонт дорог и благоустройство дворов. Начат большой проект по благоустройству парка „Березки“ и родника. Обустроены новые детские площадки в Щедрино, Красных Ткачах, Дубках, Карабихе и Кормилицино», — подводил итоги работы в августе 2024 года сам Николай Золотников.

В сентябре 2024 года Дмитрий Шибаев был назначен первым заместителем главы районной администрации. Сейчас он совмещает обязанности.