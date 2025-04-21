Путин рассказал о расширении частичного перемирия — что обсуждают страны

Путин рассказал, что мешает перемирию Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Россия проанализирует инициативы о введении моратория на удары по гражданским объектам, после чего даст свой ответ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

«Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться», — сказал Путин.

По его словам, есть одна проблема: Украина использует гражданские объекты в военных целях. Президент также отметил, что надеется на открытость Киева в вопросе мирных инициатив.

«Всегда об этом говорили, что мы относимся к любым мирным инициативам положительно. Надеемся, что так же к этому будут относиться и представители киевского режима», — подчеркнул Путин.