Путин рассказал о расширении частичного перемирия — что обсуждают страны

Россия проанализирует инициативы о введении моратория на удары по гражданским объектам, после чего даст свой ответ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».
«Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться», — сказал Путин.
По его словам, есть одна проблема: Украина использует гражданские объекты в военных целях. Президент также отметил, что надеется на открытость Киева в вопросе мирных инициатив.
«Всегда об этом говорили, что мы относимся к любым мирным инициативам положительно. Надеемся, что так же к этому будут относиться и представители киевского режима», — подчеркнул Путин.
Пока же российская и украинская стороны договорились обеспечить реализацию черноморской инициативы. Она включает обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Также страны договорились о прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней, однако срок моратория истек.