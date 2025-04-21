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Политика Переговоры России и США Путин рассказал о расширении частичного перемирия — что обсуждают страны

Путин рассказал о расширении частичного перемирия — что обсуждают страны

Россия поддерживает любые мирные инициативы

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3 комментария
Путин рассказал, что мешает перемирию | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПутин рассказал, что мешает перемирию | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Путин рассказал, что мешает перемирию

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Россия проанализирует инициативы о введении моратория на удары по гражданским объектам, после чего даст свой ответ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

«Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться», — сказал Путин. 

По его словам, есть одна проблема: Украина использует гражданские объекты в военных целях. Президент также отметил, что надеется на открытость Киева в вопросе мирных инициатив.

«Всегда об этом говорили, что мы относимся к любым мирным инициативам положительно. Надеемся, что так же к этому будут относиться и представители киевского режима», — подчеркнул Путин.

Пока же российская и украинская стороны договорились обеспечить реализацию черноморской инициативы. Она включает обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Также страны договорились о прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней, однако срок моратория истек.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Мирный план Частичное перемирие Владимир Путин СВО Украина
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Комментарии
3
Гость
14 минут
какой народец такой и полководец
Гость
3 минуты
Сотворение Кумира-Идола ни один народ до добра не доводит
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