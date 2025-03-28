Украина поставила под угрозу достижение мира, но Зеленский согласился на встречу с РФ: главное об СВО за неделю

Украина отрицает нарушение моратория Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











На этой неделе США и Россия провели рекордно долгие переговоры, которые длились порядка 12 часов. Главной их темой стало прекращение огня и обеспечение безопасности в Черном море. Москва согласилась пойти на такие меры, Киев тоже не стал отказываться. С представителями Украины Штаты провели консультацию сразу после РФ. К чему привели данные договоренности и чего стоит ждать дальше — в нашем материале.

Переговоры США, России и Украины

Чем закончились переговоры США и России, прошедшие 24 марта, стало известно не сразу. К вечеру 25 марта сначала Белый дом, а затем и Кремль распространили заявления об итогах встречи в Саудовской Аравии. По заявлению Кремля, Москва и Вашингтон договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море. При этом США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

Глава МИД России Сергей Лавров добавил, что Россия выступает за возобновление черноморской инициативы «в более приемлемой для всех форме». При этом Россия должна получить четкие гарантии безопасности, которые будут выражаться в виде «приказа Зеленскому из Вашингтона». Вероятно, это может означать, чтобы президенту Украины дали понять, что нарушение договоренностей может привести к неприятным для него последствиям.

Также Россия и Украина финально договорились о частичном прекращении огня на 30 дней. Страны согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попадают под временный мораторий, утвержденный как Россией, так и США.

«В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», — говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.

Президент Украины согласился на эти условия не ради мира.

«Я такими шагами ясно показал, что мы готовы к прекращению огня, но вы сейчас увидите, что [президент РФ Владимир] Путин не готов», — утверждал Владимир Зеленский, его слова передает украинское издание «Страна». Он также указал на то, что согласие на прекращение огня со стороны Украины было дано в частности для того, чтобы продемонстрировать странам Глобального Юга отсутствие готовности России к мирным инициативам.

При этом лидер Украины заявил о готовности к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я готов к любому формату переговоров. Я никогда не боялся», — заявил Зеленский. Его слова приводит «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Атаки на Россию и нарушение договоренностей

Несмотря на договоренности, в ночь на 26 марта беспилотники атаковали наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму и объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго», а позднее днем — энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» в Курской области. Об этом сообщало Минобороны РФ. По данным ведомства, силы ПВО сбили два дрона в районе мыса Тарханкут. Также из-за атак произошло отключение электричества у жителей Комаричского района в Брянской области и Хомутовского района в Курской. Минобороны обвинило Украину в попытке срыва договоренностей России и США «о поэтапных мерах по урегулированию» конфликта.

Однако Украина отрицает, что нарушила уговор. В пресс-службе Генштаба утверждают, что якобы 25–26 марта не наносили удары беспилотниками по энергетическим объектам в Курской и Брянской областях, а также в Крыму.

Затем ВСУ вовсе уничтожили газопровод в Курской области, который питает Европу. По газоизмерительной станции «Суджа» нанесли двойной удар. Его уже пытались атаковать неделей ранее. Следователи квалифицировали действия ВСУ как теракт.

МО РФ показало последствия ударов по «Судже» Источник: Минобороны России / Telegram

Также группа из 25 российских пограничников успешно отразила попытку проникновения 150 бойцов Сил специальных операций (ССО) ВСУ на территорию Белгородской области.

Атаки на представителей СМИ

Несколько представителей российских СМИ погибли за прошедшие семь дней. Корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак стал жертвой артиллерийского удара, осуществленного ВСУ. Журналист находился в рабочей командировке, освещая события на территории ЛНР и Харьковской области.

Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации Источник: IZ.RU / Telegram

Помимо этого, в зоне СВО погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала.

При выполнении редакционного задания погибла и 35-летняя журналистка Первого канала Анна Прокофьева. Она подорвалась на мине. В тот момент с ней был оператор Дмитрий Волков, который получил ранения.

Погибла журналист Анна Прокофьева Источник: РБК. Новости. Главное / Telegram











Осколочные ранения получил также корреспондент ТАСС Михаил Скуратов, когда был по работе в Суджанском районе Курской области. По его словам, угрозы его жизни нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что российские журналисты стали мишенью для украинской армии. По ее словам, убийство корреспондентов России является частью целенаправленной политики Киева по очищению информационного поля.

Чего ждать дальше

Российские войска освободили 99% территорий ЛНР, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с моряками в Мурманске. Территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей освобождены свыше чем на 70%. Однако ротации мобилизованных военнослужащих пока под вопросом. Это будет зависеть от ситуации на линии боевого соприкосновения.

«Вопрос о ротации мобилизованных военнослужащих стоит остро, но решения будут приниматься исходя из реалий», — заявил Путин.

Зеленский продолжает настаивать на том, что России мир не нужен. Он считает, что РФ готовится к новому наступлению в ближайшие два месяца в Сумской и Харьковской областях. Зеленский настаивает на том, что Украину должен поддерживать Запад, поскольку армия страны стала слишком большой и на ее содержание не хватает средств.