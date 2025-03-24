Россия и США начали переговоры: на них должны принять ключевое решение по прекращению огня

Украина продолжает атаковать Россию Источник: Kirill Aleksandrovich / Shutterstock / Fotodom











Сегодня, 24 марта, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал очередной раунд переговоров между США и Россией. Ожидается, что они будут посвящены условиям прекращения огня.

Делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине возглавили сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. А от США — помощник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. По другим данным, Штаты представят директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Как заявлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф, стороны обсудят детали прекращения боевых действий. Речь идет не только об ударах по энергетическим объектам, но и по инфраструктуре в целом. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что в первую очередь будут прорабатывать инициативу, касающуюся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Подробнее о том, что будут обсуждать, — в отдельном материале.