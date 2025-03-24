Россия и США начали переговоры: на них должны принять ключевое решение по прекращению огня

Сегодня, 24 марта, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал очередной раунд переговоров между США и Россией. Ожидается, что они будут посвящены условиям прекращения огня.
Делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине возглавили сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. А от США — помощник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. По другим данным, Штаты представят директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.
Как заявлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф, стороны обсудят детали прекращения боевых действий. Речь идет не только об ударах по энергетическим объектам, но и по инфраструктуре в целом. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что в первую очередь будут прорабатывать инициативу, касающуюся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Подробнее о том, что будут обсуждать, — в отдельном материале.
Личная встреча глав государств еще не состоялась. Как считает Уиткофф, ее стоит ожидать в ближайшие месяцы. Президенты США и России уже дважды пообщались по телефону, где смогли найти точки соприкосновения по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Российская сторона поддержала предложение отказаться от взаимных атак на инфраструктуру на 30 дней. После чего РФ сбивала свои же беспилотники, чтобы придерживаться данной договоренности, а Украина устроила одну из мощнейших атак на регионы России.