Помощник Путина раскрыл детали будущих переговоров с США: когда они пройдут и какие решения хотят принять

Переговоры пройдут на следующей неделе Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в понедельник, 24 марта. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы условились с господином Уолтцем, что консультации в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты. Эти консультации состоятся в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде. Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными», — приводит слова Ушакова Telegram-канал Кремля.

Он отметил, что уже обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Майкл Уолтцем вопрос о проведении встречи. В первую очередь будут прорабатывать инициативу, касающуюся безопасности судоходства в акватории Черного моря.

«Кстати, напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии Генерального секретаря ООН [Антониу] Гутерреша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали», — подчеркнул Ушаков. Делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине возглавят сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.