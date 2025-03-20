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Политика Переговоры России и США Помощник Путина раскрыл детали будущих переговоров с США: когда они пройдут и какие решения хотят принять

Помощник Путина раскрыл детали будущих переговоров с США: когда они пройдут и какие решения хотят принять

Стал известен состав делегации от РФ

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9 комментариев
Переговоры пройдут на следующей неделе | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПереговоры пройдут на следующей неделе | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Переговоры пройдут на следующей неделе

Источник:

Переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в понедельник, 24 марта. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы условились с господином Уолтцем, что консультации в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты. Эти консультации состоятся в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде. Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными», — приводит слова Ушакова Telegram-канал Кремля.

Он отметил, что уже обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Майкл Уолтцем вопрос о проведении встречи. В первую очередь будут прорабатывать инициативу, касающуюся безопасности судоходства в акватории Черного моря.

«Кстати, напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии Генерального секретаря ООН [Антониу] Гутерреша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали», — подчеркнул Ушаков. Делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине возглавят сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже анонсировал новую встречу. По его словам, делегацию Штатов возглавят помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. По его словам, будут обсуждаться вопросы прекращения огня на Украине.

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Юрий Ушаков Саудовская Аравия Переговоры России и США Делегации Прекращение огня
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Комментарии
9
Инженер1
3 часа
Дет не дрейфит загреметь под фанфары?
Гость
2 часа
Люди, простые люди, просят плотника остановить рубку леса. А он не хочет, Хочет много свалить на радость бабушке.
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