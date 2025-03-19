Зеленский анонсировал разговор с Трампом и обозначил «красные линии» для Украины

Зеленский боится потерять расположение США Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Украина не готова признать новые регионы российскими и собирается выяснить все детали беседы президентов России и США о конфликте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая для представителей СМИ совместно с главой Финляндии Александром Стуббом.

«Для Украины признание украинских территорий российскими — красная линия, мы на это не пойдем», — сказал Зеленский.

Он с уверенностью заявил, что Украина одержит победу в конфликте с Россией. При этом от дальнейших переговоров о мире Зеленский не отказался. Он сообщил, что планирует созвониться с президентом США Дональдом Трампом и выяснить все детали о прошедшем 18 марта разговоре с главой РФ Владимиром Путиным.

Для Киева важно, чтобы США оставались союзниками Украины. По его словам, если Штаты «повернутся к ним спиной», то это будет небезопасно для будущего страны.

Зеленский также подчеркнул, что готов пойти на прекращение огня. Но для этого Россия должна сделать то же самое.