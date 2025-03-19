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Политика Переговоры России и США Зеленский анонсировал разговор с Трампом и обозначил «красные линии» для Украины

Зеленский анонсировал разговор с Трампом и обозначил «красные линии» для Украины

Президент уверен, что Киев одержит победу в конфликте с РФ

896
4 комментария
Зеленский боится потерять расположение США | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram Зеленский боится потерять расположение США | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Зеленский боится потерять расположение США

Источник:

Украина не готова признать новые регионы российскими и собирается выяснить все детали беседы президентов России и США о конфликте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая для представителей СМИ совместно с главой Финляндии Александром Стуббом.

«Для Украины признание украинских территорий российскими — красная линия, мы на это не пойдем», — сказал Зеленский.

Он с уверенностью заявил, что Украина одержит победу в конфликте с Россией. При этом от дальнейших переговоров о мире Зеленский не отказался. Он сообщил, что планирует созвониться с президентом США Дональдом Трампом и выяснить все детали о прошедшем 18 марта разговоре с главой РФ Владимиром Путиным.

Для Киева важно, чтобы США оставались союзниками Украины. По его словам, если Штаты «повернутся к ним спиной», то это будет небезопасно для будущего страны.

Зеленский также подчеркнул, что готов пойти на прекращение огня. Но для этого Россия должна сделать то же самое.

Однако РФ со вчерашнего вечера прекратила ударять по энергообъектам Украины, ВСУ же не пошли на такой шаг и атаковали объект на Кубани, который обеспечивает перевалку нефти с ж/д цистерн в трубопроводную систему международной компании КТК (Каспийский трубопроводный консорциум).

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Владимир Зеленский Переговоры Красные линии Территориальные уступки Конфликт
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Комментарии
4
Гость
5 часов
...Израиль за мной . ..дядя Трамп ..
Гость
8 часов
Кто тебя будет спрашивать... Твои линии могут быть только синими.
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