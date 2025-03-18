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Политика Переговоры России и США Белый дом анонсировал новые переговоры между Россией и США

Белый дом анонсировал новые переговоры между Россией и США

Они пройдут на Ближнем Востоке

1 270
6 комментариев
Администрация президента США выступила с анонсом после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАдминистрация президента США выступила с анонсом после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Администрация президента США выступила с анонсом после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным

Источник:

Россия и США «немедленно начинают» переговоры на Ближнем Востоке по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление вечером 18 марта выпустил Белый дом после переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

«Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке», — отметили в администрации президента США.

В тексте отмечается, что конфликт не должен был начинаться и обязан был закончиться уже давно. Президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин согласились, что подойти к перемирию можно, начав с прекращения ударов по объектам газовой и энергетической инфраструктуры.

Ранее заявление по итогам переговоров опубликовал Кремль. В нем отмечалось, что стороны обсудили 30-дневное перемирие. Москва выделила ряд существенных моментов, например о контроле прекращения огня на всей линии соприкосновения и перевооружении ВСУ.

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Комментарии
6
280808018
18 марта, 21:07
От Киева за три дня до освобождения Суджи через три года !!
Гость
18 марта, 21:16
Договорятся о матча НБА и Суперлиги.
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