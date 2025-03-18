Белый дом анонсировал новые переговоры между Россией и США

Администрация президента США выступила с анонсом после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Россия и США «немедленно начинают» переговоры на Ближнем Востоке по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление вечером 18 марта выпустил Белый дом после переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

«Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке», — отметили в администрации президента США.

В тексте отмечается, что конфликт не должен был начинаться и обязан был закончиться уже давно. Президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин согласились, что подойти к перемирию можно, начав с прекращения ударов по объектам газовой и энергетической инфраструктуры.