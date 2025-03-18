НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 748мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,85
EUR 90,83
Примета Кубка Континента
Собака напала на ребенка
Хоккеиста отстранили от игр
Пробки на двух проспектах
Рыбаков унесло на льдине
Массовая авария в Ярославле
На дне Волги показался корабль
Самые оплачиваемые вакансии
Миллиард за роды
Политика Переговоры России и США Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня. Главное из диалога президентов об Украине

Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня. Главное из диалога президентов об Украине

Собрали ключевые тезисы из разговора президентов

1 410
5 комментариев
Владимир Путин согласился прекратить огонь по энергетическим объектам | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВладимир Путин согласился прекратить огонь по энергетическим объектам | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Путин согласился прекратить огонь по энергетическим объектам

Источник:

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он длился около двух часов. Большую часть диалога заняло обсуждение темы конфликта на Украине.

Кремль опубликовал пресс-релиз о том, как прошел диалог. Собрали главные тезисы, касающиеся СВО.

Путин проинформировал Трампа, что 19 марта между российской и украинской сторонами произойдет обмен пленными — 175 на 175 человек. В Кремле добавили, что Киеву в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, находящихся на лечении в российских медучреждениях.

Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Речь о том, чтобы и Россия, и Украина отказались от таких ударов на 30 дней.

Также Путин подтвердил свою принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта. Однако стороны обсудили нюансы. В том числе об идее 30-дневного прекращения огня, которое сейчас широко обсуждается.

С российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.

Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности, сказано в заявлении Кремля.

Также Москва указала на преступления террористического характера, которые ВСУ совершили в отношении населения Курской области.

— Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву, — добавили в Кремле.

В пресс-релизе отмечается, что Путин подтвердил готовность гарантировать жизнь окруженным в Курской области ВСУ, если те сложат оружие и сдадутся в плен. Также в разговоре было подчеркнуто, что необходимо «учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности».

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Дональд Трамп Переговоры России и США
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
18 марта, 21:35
Уничтожить энергетику Украины надо было три года назад. И почему мы это не сделали. Очень интересный вопрос.
Гость
12 часов
Была дана команда к ноге. Кокетливо помахивая хвостом стали выполнять команду.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление