Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня. Главное из диалога президентов об Украине

Владимир Путин согласился прекратить огонь по энергетическим объектам Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он длился около двух часов. Большую часть диалога заняло обсуждение темы конфликта на Украине.

Кремль опубликовал пресс-релиз о том, как прошел диалог. Собрали главные тезисы, касающиеся СВО.

Путин проинформировал Трампа, что 19 марта между российской и украинской сторонами произойдет обмен пленными — 175 на 175 человек. В Кремле добавили, что Киеву в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, находящихся на лечении в российских медучреждениях.

Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Речь о том, чтобы и Россия, и Украина отказались от таких ударов на 30 дней.

Также Путин подтвердил свою принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта. Однако стороны обсудили нюансы. В том числе об идее 30-дневного прекращения огня, которое сейчас широко обсуждается.

С российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.

Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности, сказано в заявлении Кремля.

Также Москва указала на преступления террористического характера, которые ВСУ совершили в отношении населения Курской области.

— Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву, — добавили в Кремле.