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Политика Переговоры России и США Путин начал телефонный разговор с Трампом

Путин начал телефонный разговор с Трампом

Это второй диалог президентов за этот год

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4 комментария
Последний раз Путин и Трамп созванивались 12 февраля | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПоследний раз Путин и Трамп созванивались 12 февраля | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Последний раз Путин и Трамп созванивались 12 февраля

Источник:

Президент России Владимир Путин начал телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. О начале нового диалога 18 марта сообщил Белый дом.

Это уже второй разговор двух лидеров с момента инаугурации Дональда Трампа. Перед этим они общались чуть больше месяца назад, 12 февраля. Это был первый контакт между странами за долгое время. Они обсудили множество тем: от дипломатического взаимодействия до санкционного давления. Отдельно они остановились на вопросе прекращения конфликта на Украине.

После их разговора США и Россия провели очные переговоры. С американской стороны на них присутствовали госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Россию на переговорах представляли министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Тогда страны в основном обсуждали вопросы дипломатического взаимодействия, но не обошли стороной и украинский кризис.

После встречи в Россию прилетел Уиткофф. Он обсудил все главные вопросы между странами лично с Владимиром Путиным, однако встреча проходила за закрытыми дверями. Известно, что президент России донес ему свою позицию, которую тот должен был передать американским властям.

Тема сегодняшнего разговора Путина и Трампа остается неизвестной, как и то, какие вопросы они планируют обсудить. Всю информацию, которая появлялась по этому поводу, мы собрали в отдельном материале. Как проходит диалог двух президентов, мы собираем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Дональд Трамп Переговоры России и США Телефонный разговор
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Комментарии
4
Гость
18 марта, 18:50
Егора Летова не хватает с песней «Всё идёт по плану»
Гость
18 марта, 18:36
Одессу пилят.
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