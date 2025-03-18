Путин начал телефонный разговор с Трампом

Последний раз Путин и Трамп созванивались 12 февраля Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Президент России Владимир Путин начал телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. О начале нового диалога 18 марта сообщил Белый дом.

Это уже второй разговор двух лидеров с момента инаугурации Дональда Трампа. Перед этим они общались чуть больше месяца назад, 12 февраля. Это был первый контакт между странами за долгое время. Они обсудили множество тем: от дипломатического взаимодействия до санкционного давления. Отдельно они остановились на вопросе прекращения конфликта на Украине.

После их разговора США и Россия провели очные переговоры. С американской стороны на них присутствовали госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Россию на переговорах представляли министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Тогда страны в основном обсуждали вопросы дипломатического взаимодействия, но не обошли стороной и украинский кризис.

После встречи в Россию прилетел Уиткофф. Он обсудил все главные вопросы между странами лично с Владимиром Путиным, однако встреча проходила за закрытыми дверями. Известно, что президент России донес ему свою позицию, которую тот должен был передать американским властям.