Дональд Трамп и Владимир Путин поговорят по телефону о ситуации на Украине Источник: The White House, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Сегодня, 18 марта, президент США Дональд Трамп должен созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Последний разговор двух лидеров состоялся в феврале, после этого Москва и Вашингтон начали активное взаимодействие по поводу завершения украинского конфликта. Однако по сей день неизвестно, когда все-таки Россия и Украина придут к мирному соглашению. Рассказываем, что именно планируют обсудить Путин и Трамп сегодня.

Американский лидер с нетерпением ждет разговора с российским коллегой. Он считает, что конфликт между РФ и Украиной должен немедленно закончиться, а также уверен в том, что Россия согласится на 30-дневное перемирие.

«Тысячи молодых солдат и другие люди погибают. Каждая неделя приносит две с половиной тысячи смертей. Это должно закончиться сейчас. Я с нетерпением жду разговора с президентом Путиным», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент США также подчеркнул, что «многие элементы» мирного соглашения по Украине уже согласованы, однако некоторые вопросы требуют доработки. Кроме того, глава Белого дома сообщил журналистами в Овальном кабинете, что смог убедить Россию не атаковать окруженные подразделения ВСУ.

Но если Россия взяла паузу в вопросе атак украинских боевиков, то удары по российской территории со стороны ВСУ продолжаются по сей день. Помощник президента Юрий Ушаков напомнил, что с момента предложения Трампа о 30-дневном перемирии прошла неделя, и за это время случилась «самая крупная атака беспилотников на территорию нашей страны».

«И что мы видим? Самую мощную в истории атаку беспилотников ВСУ на российскую территорию. И потом еще одну атаку. Но мы не теряем надежды! Цепляемся за всё! Но им надо говорить друг с другом», — рассказал Ушаков «Коммерсанту».

Накануне разговора двух президентов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о близости мирного соглашения по Украине, указав на обсуждение условий мира и разграничение территорий. Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц отметил, что Киеву потребуются территориальные уступки для гарантий безопасности, а вступление Украины в НАТО «маловероятно». Символично, что беседа состоится в День воссоединения Крыма с Россией. 16 марта 2014 года крымчане проголосовали за возвращение региона в РФ, а 18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав РФ. Киевский режим неоднократно заявлял о непризнании Крыма, а Зеленский назвал отказ от освобожденных Россией территорий «главной красной линией».

На прошлой неделе Владимир Путин отмечал, что Украине выгодно перемирие из-за изоляции ее группировки, вторгшейся на российскую территорию. Он уверен, что Киев должен был просить американцев о прекращении огня. Российский лидер также отметил, что идея временного перемирия требует тщательного изучения. Он поставил вопрос о том, кто будет контролировать действия Украины и отдавать приказы о прекращении огня. Президент России при этом опасается, что Украина может использовать перемирие для мобилизации, и эту идею он также намерен обсудить с Трампом.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что по результатам переговоров с США в Джидде Киев настроен на завершение конфликта в этом году. Однако на Украине опасаются, что президент США может поддержать российского лидера по территориальному вопросу и включить в повестку мирных переговоров принадлежность Одессы, сообщает NYT.

В западных СМИ также ведется активная дискуссия по поводу предстоящих переговоров РФ и США. По мнению The New York Times, основные темы обсуждения будут сосредоточены на том, чего лишится Украина. Politico подчеркивает, что переговоры оставляют Европу в неведении, в то время как Reuters рассматривает встречу как испытание для Трампа в умении заключать сделки и выстраивать отношения с российским лидером. AP News описывает разговор как возможный поворотный момент в усилиях по прекращению огня на Украине и шанс для Трампа изменить внешнюю политику. Однако Washington Post указывает на неопределенность в том, какие гарантии безопасности получит Украина и удастся ли Трампу добиться значимых уступок от Путина.