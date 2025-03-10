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Политика Переговоры России и США Трамп сказал, что Украина «может не выжить» как страна. Главное о переговорах

Трамп сказал, что Украина «может не выжить» как страна. Главное о переговорах

Собрали последние заявления президента США

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13 комментариев
Дональд Трамп много времени посвящает украинскому конфликту | Источник: The White HouseДональд Трамп много времени посвящает украинскому конфликту | Источник: The White House

Дональд Трамп много времени посвящает украинскому конфликту

Источник:

Дональд Трамп рассказал, как продвигаются его усилия по мирному урегулированию на Украине.

Он сообщил, что США «почти возобновили» передачу Украине разведданных. Однако в тот же день сказал, что Украина пока не демонстрирует достаточного желания мира.

— Сейчас они не показывают этого в той степени, в которой должны. Я думаю, что пока они этого не сделали, но я думаю, что они сделают это. Я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух или трех дней, — передает ТАСС слова Трампа.

При этом именно готовность к миру (в том числе с территориальными уступками) Трамп считает условием для возобновления помощи — об этом писали источники издания NBC.

Сам Трамп добавил: США «хотят сделать всё возможное, чтобы Украина серьезно отнеслась» к необходимости найти выход из ситуации.

— Необходимо заключить сделку, необходимо положить конец смертям, — повторил свою позицию президент США.

Также Трамп начал подчеркивать, что придерживается жесткого подхода и в отношении России. Он рассказал, что в Белом доме рассматривают возможность ужесточения санкций и введения новых пошлин на товары из РФ.

— Думаю, я был очень жестким в отношении России, жестче, чем кто-либо. <…> Это я остановил [строительство газопровода] «Северный поток — 2». <…> Это я вводил санкции против России, это я дал [Украине ракетные комплексы] Javelin. Я был очень жесток, но я хорошо ладил с Путиным, — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Вдобавок Трамп надеется на хороший итог переговоров 11 марта: в этот день встретятся делегации США и Украины. Трамп рассчитывает на «большой прогресс» в вопросе мирного урегулирования. Отдельно он ответил на вопрос о судьбах Украины.

Журналист спросил Трампа: беспокоит ли его тот факт, что «Украина может не выжить» после того, как США прекратили свою помощь.

— Она может не выжить в любом случае, — ответил Трамп.

США остановили всю военную помощь Украине 4 марта. Трамп называл условия для ее возобновления: и сделки по ресурсам будет недостаточно.

Помощь остановили после того, как Трамп и Зеленский поссорились в Белом доме. Зеленский сказал, что не будет извиняться за это перед американским президентом. Зеленский вскоре предложил свой мирный план по Украине.

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Трамп Украина США Переговоры
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Комментарии
13
Гость
10 марта, 08:24
Гарантократы поделили поляну по понятиям
Гость
10 марта, 11:04
Издание The Wall Street Journal сообщает, что, согласно исследованиям ДНК, половина населения Земли может происходить от Ямной культуры, существовавшей на территории Украины более 5 тысяч лет назад.
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