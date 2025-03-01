Зеленский сказал, что не будет извиняться перед Трампом. США могут прекратить всю помощь Украине

Зеленский дал интервью, в котором объяснил свою позицию Источник: Fox News / X











28 февраля в Белом доме произошел дипломатический скандал. Зеленский приехал, чтобы провести переговоры с Трампом — однако встреча закончилась грубой ссорой.

Трамп отчитал Зеленского, накричал на него и выгнал из Белого дома. Сделка по ресурсам, которую готовили несколько недель, оказалась сорвана.

Собрали первые последствия громкого спора.

Реакция Трампа

Трамп вышел к журналистам вскоре после ссоры. Он сказал, что Зеленский «переоценил свои возможности» и должен заявить о стремлении к миру. Сам Трамп настаивает на немедленном прекращении огня. Он выразил уверенность, что Путин также хочет мира.

Трамп назвал и условие возвращения к диалогу с Зеленским.

— Ему не нужно стоять и говорить: «Путин то, Путин это». Негатив. Он должен сказать: «Я хочу заключить мир», — передают РИА Новости слова Трампа.

Трамп уверен, что Украине не понравится продолжать конфликт без поддержки США. По его словам, Зеленский хотел вернуться в Белый дом после ссоры — но Трамп ему отказал.

Спор выглядел крайне красноречиво Источник: РИА Новости / T.me











Реакция в США

О скандале высказались и другие публичные лица Америки. Илон Маск, миллиардер и приближенный Трампа, заявил: «Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа». Министр финансов США признался, что был шокирован поведением Зеленского — и его «неуважением» к американцам.

— Президент Дональд Дж. Трамп и вице-президент Дж. Д. Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает положение Соединенных Штатов в мире, и никогда не позволят, чтобы американский народ эксплуатировали, — написал Белый дом в специальном заявлении.

Зеленского осудили даже политики, известные своей поддержкой Украины. К примеру, сенатор Линдси Грэм. Он призвал Зеленского либо измениться, либо подать в отставку.

Фрагмент конфликта Источник: РИА Новости / T.me

Еще больше информации дают американские СМИ. Коротко:

The Washington Post: США могут прекратить всю военную помощь Украине, в администрации Трампа начали думать об этом;

Record: глава Пентагона приказал остановить всю деятельность против России, это касается в том числе киберопераций;

NBC News: США немедленно прекратили программу поддержки энергетической инфраструктуры Украины;

CBS News: украинские дипломаты добиваются от Белого дома новых переговоров, они «в отчаянии», но результатов нет;

также CBS News сообщают, что в Белом доме больше не уверены, что смогут добиться прекращения огня. Трамп теперь не желает говорить с Зеленским. Советник Трампа по нацбезопасности сказал Зеленскому, что тот совершил «огромную ошибку», устроив спор;

Axios: Зеленский и его делегация после спора около часа ждали в надежде подписать сделку по ресурсам. Однако сделка так и не была подписана;

Reuters: Трамп «не заинтересован» в возвращении к сделке по ресурсам. Он уехал из Вашингтона в свое поместье во Флориде.

Женщина на видео — посол Украины в США. На запись попала ее реакция на спор Источник: РИА Новости / T.me

Реакция Зеленского

Зеленский дал интервью телеканалу Fox News. В нем он отказался извиняться перед Трампом.

По словам Зеленского, он так и не понял, что он сказал не так и что сделал неправильно. Для него неясно, из-за чего Трамп и Вэнс перешли от мирных обсуждений к гневной риторике.

Также Зеленский сообщил, что считает возможным наладить нормальные отношения с Дональдом Трампом после этой ссоры.

— Потому что дело не в отношениях между двумя президентами, а в отношениях между двумя народами, — пояснил он.

Ведущий говорит, что Зеленский, возможно, должен извиниться пред Трампом. Зеленский отвечает, что извиняться ему не за что — «при всём уважении» Источник: Fox News / X

В ответ на вопрос, сожалеет ли он о произошедшем, Зеленский ответил: «Это было нехорошо». Но если бы у него была возможность «прямо сейчас» вернуться в Белый дом и продолжить переговоры с президентом США, то он бы не стал этого делать.

Наконец, Зеленский признал, что без военной помощи США Украине будет труднее. Однако он надеется на поддержку стран Евросоюза. Многие главы европейских стран поддержали Зеленского после скандала, президент поблагодарил их за поддержку.

Мы публиковали подробный разбор спора, который уже называют историческим для судеб Украины.