Полумэры. Как на Урале глава города отправил жену своего водителя на выборы и сам же с треском проиграл ей

Юлия Маслакова после скандальных выборов продолжает спокойно работать в мэрии под началом своего оппонента Источник: пресс-служба администрации Берёзовского; Юлия Квачева; Филипп Сапегин / E1.RU











Сегодня, 27 февраля, в городском суде Берёзовского Свердловской области стартовало беспрецедентное дело: победившая на выборах мэра Юлия Маслакова добивается отмены результатов голосования, которое прошло 30 января. Она не хотела выигрывать, но с явным преимуществом одолела собственного шефа Евгения Писцова. Про эти выборы рассказали многие СМИ как в России, так и за рубежом.

Следствием скандала может стать кардинальное изменение правил назначения глав администраций в свердловских городах. E1.RU рассказывает, как пригород Екатеринбурга дал повод заговорить о себе всей стране.

Что случилось в Берёзовском

Шеф Маслаковой Евгений Писцов руководит Берёзовским с 2011 года. В 2024-м он выставил свою кандидатуру на очередной срок, но в местном парламенте большинство депутатов нелояльны к действующему мэру и поддерживают интересы его предшественника на этом посту, бизнесмена и депутата заксобрания Вячеслава Брозовского. Сам предприниматель сообщил корреспонденту E1.RU, что не вмешивается в избирательную кампанию.

— Я не в курсе процессов. Там же регламенты, а я не погружен, — заявил Брозовский.

Депутаты между тем не скрывали, что будут голосовать против Писцова. Выборы были назначены на сентябрь, но из-за разногласий между депутатами и старым мэром их неоднократно переносили на время переговоров между оппозиционной думой и представителями команды губернатора, которая курирует выборы в муниципалитетах.

Юлия Маслакова объявила еще до голосования, что снимает свою кандидатуру, но депутаты довели процедуру до конца Источник: Юлия Квачева











В мэрии Берёзовского придумали беспроигрышный план, выставив «технического» кандидата Юлию Маслакову — муниципальную чиновницу и супругу водителя Евгения Писцова. Она прошла отбор на комиссии, как и шеф, и должна была уступить ему на голосовании депутатов.

При этом реального конкурента Писцова, председателя Гордумы Алексея Горевого, комиссия не пропустила (сам он накануне судебного заседания в разговоре с корреспондентом E1.RU отказался комментировать сложившуюся ситуацию). Тогда депутаты устроили протестное голосование. За «технического» кандидата Маслакову выступили 17 человек, Писцов же получил только 6 голосов, несмотря на статус кандидата, которого поддержали областные власти.

Выпускница Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы Юлия Маслакова работает в администрации Берёзовского с 2015 года, а нынешнюю должность занимает с 2017-го. Она замужем за водителем мэра Евгения Писцова. Выборы на пост главы города стали для нее первым и, скорее всего, последним опытом участия в политике.

Маслакова своего триумфа не увидела: еще до начала голосования она объявила, что снимает свою кандидатуру, и покинула зал. Регламент такого не предполагает, поэтому ее победу утвердили. Юлия не пришла на собственную инаугурацию, в должность не вступила и сегодня, 27 февраля, должна была отменить решение через суд.

Накануне заседания суда крупный телеграм-канал разместил видео, на котором якобы жители Берёзовского ходят по городу и ищут мэра Источник: Shot / T.me

В этот же день «бунтарская» дума собиралась принять поправки к положению о конкурсе по выбору мэра. Общие правила назначения глав городов в регионе предполагают, что конкурсная комиссия, которая наполовину состоит из представителей губернатора Евгения Куйвашева, может отсеивать кандидатов, не допуская их до голосования.

Евгений Писцов рассказал E1.RU, что остается главой города и ждет, когда депутаты назначат дату новых выборов. При этом он не говорит, будет ли выдвигаться снова.

— Решение о выдвижении своей кандидатуры озвучу, когда будет объявлен новый конкурс. Пока продолжаю в статусе главы Берёзовского муниципального округа. С Юлией Олеговной Маслаковой у нас нормальные рабочие отношения, она продолжает работу в инвестиционном отделе администрации, — сказал Писцов.

Евгений Писцов проиграл выборы, но остался мэром Источник: Юлия Квачева











Кто будет управлять Берёзовским?

Изменения приведут к тому, что все кандидаты с правильно оформленными документами дойдут до стадии рассмотрения в думе. Отсеивать соискателя раньше комиссия сможет, но уже на специальном голосовании простым большинством голосов. Пока такая схема не применяется ни в одном городе России.

— Скорее всего, это так и останется уникальным случаем. Более того, решение думы, полагаю, будут оспаривать. Впереди длительные судебные процедуры по поводу изменений в положении о конкурсной комиссии, — рассказал E1.RU источник в региональном правительстве.

По его словам, Маслакова отказалась от мэрского кресла до голосования, поэтому ее не должны были включать в список. По сути, конкурс завершился без избрания главы, поэтому Евгений Писцов может оставаться у руля до избрания нового градоначальника «хоть десять лет».

В департаменте по местному самоуправлению губернатора и правительства Свердловской области корреспонденту E1.RU сообщили, что Маслакову не накажут за неявку на инаугурацию.

Юлия Маслакова покидает актовый зал думы Источник: Берёзовский. Сила_БГО (Свердловская область) / T.me

— Ответственность ей не грозит, так как речь идет о законном праве кандидата отказаться от исполнения обязанностей главы муниципального округа. Сейчас Евгений Писцов работает в статусе главы Берёзовского муниципального округа до вступления в должность вновь избранного главы, — сообщили в департаменте по местному самоуправлению.

История с назначением главы Берёзовского выглядит экзотической для Свердловской области, считает политолог Алексей Шабуров.

— Назначение мэров через конкурс существует давно, но подобный казус возник в первый раз. Для него нужно было сочетание целого ряда условий (не слишком популярный мэр; конфликтующая с ним дума, имеющая своего кандидата; некоторое дистанцирование областных властей и т. п.). Тем не менее это действительно показало серьезный изъян существующей системы, и риск того, что другие думы решат повторить такой опыт, повышается.

Я думаю, что это приведет к постепенному переходу на систему, при которой кандидатов в мэры будет напрямую выдвигать губернатор. Алексей Шабуров политолог

Такая норма, насколько я знаю, находится на рассмотрении в Госдуме, — рассказал Алексей Шабуров.

По мнению политолога, эта история вряд ли добавит проблем в отношениях между Евгением Куйвашевым и федеральным центром. Конфликты в муниципалитетах — это то, с чем постоянно сталкиваются любые губернаторы в разных регионах. Например, в Кургане уже больше года не могут выбрать мэра. С этой точки зрения в Берёзовском ничего страшного пока не произошло, система власти функционирует.

Дальнейшая реакция областных властей на ситуацию будет зависеть от решения суда. На взгляд Шабурова, пока похоже, что власти делают ставку на повторное выдвижение Евгения Писцова.

— Есть другие более-менее приемлемые варианты: роспуск думы, подбор компромиссного кандидата. Но это всё дольше и сложнее, чем попытаться убедить депутатов избрать Писцова.

Начало суда и наезд на журналистов

Утром 27 февраля резонансное дело поступило Берёзовский городской суд, но ни Маслакова, ни Писцов на него не явились. Победительницу выборов в суде представил юрист Дмитрий Короташ, гордуму, к которой подала иск Маслакова, — Елена Митрофанова, а конкурсную комиссию — глава Южного управленческого округа и председатель комиссии Владимир Шауракс.

На заседание в Берёзовский приехали журналисты из многих свердловских и федеральных изданий. Представителей СМИ в зале оказалось намного больше, чем самих участников процесса.

Первое заседание закончилось, едва успев начаться Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Но суд длился совсем недолго. Выяснилось, что местный депутат Михаил Киндрась также потребовал отменить результаты выборов, поэтому административные дела решили объединить, и отложили их рассмотрение до 5 марта.

Судья отложила рассмотрение дела до весны Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Представитель Юлии Маслаковой Дмитрий Короташ перед уходом немного пообщался с прессой, но вместо конструктивных ответов прочитал корреспондентам лекцию о журналистской этике. На вопросы, почему Маслакова не хочет становиться мэром, ответил так:

— То, что [у этого дела] нет прецедентов, это ваше представление. Пожалуйста, приходите в судебное заседание, в судебном заседании все стороны будут излагать свою процессуальную позицию по имеющимся вопросам.

Похоже, жители Березовского так и не узнают, почему Юлия Маслакова ввязалась в предвыборную гонку и отказалась признавать собственную победу Источник: Роман Марьяненко / E1.RU

Дмитрию Короташу задали уточняющий вопрос, скрывается ли Юлия Маслакова от общения и ходит ли она на работу. На это он заявил:

— Это право — являться в суд или направлять своего представителя. Я не буду комментировать ваш вопрос по одной простой причине: он очень некорректен. Если вы считаете себя представителем СМИ, вы, наверное, немножко отсутствовали на лекциях об этике журналиста. Вас ответ устраивает? — Сказал Короташ.

Дмитрий Короташ был явно раздражен из-за повышенного внимания со стороны журналистов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











К сожалению, он не уточнил, этично ли участвовать в выборах, когда не собираешься становиться мэром, и как это согласуется с интересами избирателей. Мы продолжим следить за этой историей.

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