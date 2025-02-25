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Политика Переговоры России и США В Кремле раскрыли детали второго раунда переговоров с США

В Кремле раскрыли детали второго раунда переговоров с США

Штаты планируют обсудить, на что готова пойти Россия

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8 комментариев
Песков заявил, что РФ и США предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПесков заявил, что РФ и США предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Песков заявил, что РФ и США предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу

Источник:

Россия и США планируют второй раунд переговоров. По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, следующие контакты пройдут по линии МИД.

— Следующие контакты на очереди — это контакты по линии Министерства иностранных дел, контакты на экспертном уровне, — заявил представитель Кремля.

Немецкое издание Die Zeit сегодня опубликовало информацию о том, что второй раунд переговоров между Россией и США пройдет сегодня в Саудовской Аравии, где состоялся и первый раунд, представителей Украины и ЕС на нее снова не пригласили. Однако Песков не раскрыл информацию о дате.

К тому же глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня прибыл с визитом в Тегеран по приглашению Министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббаса Аракчи. Они планируют обсудить двустороннюю повестку дня российско-иранских отношений.

Говоря о будущих перспективах российско-американских отношений, представитель Кремля заявил: для того чтобы США заручились доверием со стороны России, следует пройти серьезный путь, а также разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия.

— Предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению этой атмосферы доверия. Очень много пострадало за последние четыре года. Очень много было разрушено, и поэтому, конечно, восстановить это в одночасье невозможно. Предстоит большая работа, — подчеркнул пресс-секретарь.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон планирует обсудить с Москвой, что она готова сделать для разрешения украинского кризиса. По его словам, аналогичный вопрос стоит задать и Киеву, так как невозможно остановить конфликт, «если на это не согласятся обе стороны».

Он напомнил о позиции делегатов РФ в Саудовской Аравии, которые заявили, что Москва готова завершить конфликт на определенных условиях, и отметил, что стороны не обсуждали, каковы были эти условия, передает Breitbart News.

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Комментарии
8
280808018
8 часов
скидываем скрепные лапти ,обуваем ковбойские сапоги
Гость
14 часов
Ай да Путин,ну красавец просто!!!
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