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Политика Спецоперация на Украине Путин сказал, что думает о Трампе, Зеленском и возможном мире. Он предложил США несколько условий

Путин сказал, что думает о Трампе, Зеленском и возможном мире. Он предложил США несколько условий

Президент выступил за сотрудничество — в том числе экономическое

1 841
33 комментария
Президент сделал ряд заявлений | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрезидент сделал ряд заявлений | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент сделал ряд заявлений

Источник:

25 февраля Владимир Путин провел совещание по редкоземельным металлам. Он сделал ряд важных заявлений о сотрудничестве России и США, а также о судьбе Украины.

Собрали главное из сказанного.

Об Украине

Сделка США и Украины по редкоземельным металлам никак не касается России — «это не наше дело». Однако прежде чем заключать такую сделку, ресурсы Украины сначала следовало бы оценить.

Отдельно Путин высказался о поведении Владимира Зеленского.

— [Он] загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Российской Федерацией по мирному договору, прекратил эти переговоры. Дело в том, что он уклоняется от этих переговоров. Почему? Потому что в случае начала этих переговоров, это рано или поздно, скорее всего, достаточно быстро, приведет к необходимости отмены военного положения. А как только это произойдет, сразу надо идти на выборы, — сказал Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Шансы на победу Зеленского в выборах Путин оценил как нулевые. По данным Путина, рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у его ближайшего возможного соперника — Залужного. Речь о Валерии Залужном, бывшем главнокомандующем ВСУ.

Влияние Зеленского на Украину Путин оценил крайне негативно. По его мнению, Зеленский является фактором разложения общества, армии и государства. Его уход был бы Украине на руку.

— Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для Вооруженных сил Украины, потому что он дает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно, на чем основанными. А это ведет к неоправданно большим потерям, если не сказать, к очень большим или катастрофическим потерям, — приводит ТАСС слова российского президента.

При этом Россия ничего не имеет против сохранения украинской государственности. Однако, подчеркнул Путин, Украина не должна использоваться как плацдарм против РФ.

О Трампе

Главное — тезисно:

  • Трамп действует прямолинейно и без особых стеснений, его привилегия — говорить, что он хочет. Трамп не действует на эмоциях;

  • Трамп отправляет Зеленского на выборы, так как желает оздоровить обстановку на Украине;

  • Путин подтвердил слова Трампа о том, что компании РФ и США обсуждают крупные экономические проекты в рамках украинского урегулирования.

О сотрудничестве с США

Путин много сказал о редкоземельных металлах. Он назвал их важнейшей ресурсной базой современной экономики и подчеркнул, что Россия — один из мировых лидеров по их запасам. При этом Россия готова сотрудничать с США по этим металлам — в том числе в Донбассе и Новороссии.

Президент предложил конкретный проект. Им могла бы быть совместная работа США и РФ по производству алюминия в Красноярском крае. Путин готов пригласить туда американские компании, инвестиции президент оценил в 15 миллиардов долларов.

Россия готова поставлять на рынок США два миллиона тонн алюминия. Это бы стабилизировало цены на металл.

Также Россия готова вместе с США сокращать военные бюджеты. Путин считает хорошей идеей, чтобы и США, и РФ сократили оборонные расходы на 50%. Также к этой сделке мог бы присоединиться Китай.

Россия и США хотят добиться мира на Украине как можно скорее.

— Действующий президент [США Дональд Трамп] объявил о том, что он хочет добиться мира. Кстати говоря, мы тоже и как можно быстрее. А действующий глава режима [Владимир Зеленский], он стоит на пути к достижению этой цели, — сказал Путин.

Напомним, Россия и США уже провели первую встречу по поводу украинского кризиса. На ней не было киевских властей. Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень поддержки Зеленского очень мал и в стране необходимо провести выборы.

Вторая встреча России с США будет решающей — мы рассказывали, что запланировали страны.

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Путин СВО Трамп Переговоры
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Комментарии
33
Гость
25 февраля, 00:14
Ну это стоило трёх лет???
Гость
25 февраля, 00:05
Ни в коем случае не дискредитирую, просто не понимаю : "— Путин сказал, что не видит проблем в размещении европейских войск на Украине в рамках мирного соглашения" Это что? До СВО европейских войск на Украине не было, после окончания СВО будут. В этом были цели СВО?? Это Путин называл "демилитаризацией Украины"??
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