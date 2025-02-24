Сухой закон и запрет абортов: что творится в соседнем с Ярославской областью регионе

Георгий Филимонов родился 23 февраля 1980 года в Томске. Когда мальчику был год, его семья переехала в Череповец Вологодской области, там Георгий прожил до 17 лет. Его место обучения в биографии на сайте областного правительства не указывается. С 2005 по 2009 годы работал консультантом, затем советником в Управлении президента Российской Федерации по внешней политике. В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию, с 2009 года — доцент, с 2014 года — профессор РУДН.

В 2013 году защитил докторскую диссертацию в Дипломатической академии МИД РФ на тему «Роль „мягкой силы“ во внешней политике США». Среди его мест работы — ЗАО «Согласие», Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН, Управление президента Российской Федерации по внутренней политике, правительство Московской области. Георгий — заслуженный мастер спорта России, неоднократный чемпион мира по кикбоксингу (WAKO), неоднократный чемпион России и победитель международных турниров по ушу.

31 октября 2023 года президент России Владимир Путин назначил Филимонова и. о. губернатора Вологодской области. В 2024 году и. о. победил на выборах, став главой региона.