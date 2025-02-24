Сухой закон и запрет абортов: что творится в соседнем с Ярославской областью регионе

До ярославцев регулярно долетают инфоповоды из соседней Вологодской области. Да что уж там, инициативы местного губернатора гремят на всю страну.
В этом обзоре — самые крупные идеи вологодского чиновника.
Кто такой Георгий Филимонов
Георгий Филимонов родился 23 февраля 1980 года в Томске. Когда мальчику был год, его семья переехала в Череповец Вологодской области, там Георгий прожил до 17 лет. Его место обучения в биографии на сайте областного правительства не указывается. С 2005 по 2009 годы работал консультантом, затем советником в Управлении президента Российской Федерации по внешней политике. В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию, с 2009 года — доцент, с 2014 года — профессор РУДН.
В 2013 году защитил докторскую диссертацию в Дипломатической академии МИД РФ на тему «Роль „мягкой силы“ во внешней политике США». Среди его мест работы — ЗАО «Согласие», Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН, Управление президента Российской Федерации по внутренней политике, правительство Московской области. Георгий — заслуженный мастер спорта России, неоднократный чемпион мира по кикбоксингу (WAKO), неоднократный чемпион России и победитель международных турниров по ушу.
31 октября 2023 года президент России Владимир Путин назначил Филимонова и. о. губернатора Вологодской области. В 2024 году и. о. победил на выборах, став главой региона.
- «Сухой закон»
- Уроки православия для чиновников
- «Разговоры о важном» в детских садах
- Противодействие абортам
- Открытие памятника Сталину
- Опрос
«Сухой закон»
Одна из самых нашумевших идей Георгия Филимонова — существенный запрет продажи алкоголя в Вологодской области. С 1 марта 2025 года по будням спиртное в магазинах будут продавать лишь с 12 до 14 часов.
В Вологодской области уже начали закрываться магазины «Красное & Белое» и «Бристоль». Представитель этих компаний, руководитель управления по взаимодействию с органами государственной власти Никита Черноусенко заявлял, что в Вологодской области в этих магазинах трудится более 2000 человек. Он предупредил о риске нелегального оборота алкоголя и рассказал, что продажа спиртного обеспечивает рентабельность продуктовым магазинам, что позволяет держать низкие цены.
Уроки православия для чиновников
В Вологодской области запустили ежемесячные встречи по духовно-нравственному воспитанию для чиновников. Первая такая лекция прошла в январе 2025 года.
— Беседу с сотрудниками провел митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. Владыка рассказал госслужащим о том, что такое грех, покаяние, исповедь и как достичь Царствия Небесного, а также напомнил о важности соблюдения заповедей. Для желающих послушать митрополита не хватило мест — многие сотрудники остались стоять в зале, — рассказали в пресс-службе Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Митрополит отдельно остановился на грехе алкоголизма, а затем отвечал на вопросы из зала. В пресс-службе отметили, что «подобные беседы призваны развить в сотрудниках внимание и чуткость к ближнему и положительно повлияют на эффективность работы».
«Разговоры о важном» в детских садах
Вологда — первый город в России, где «Разговоры о важном» запустили в детских садах. Детям еженедельно будут рассказывать о героях Великой Отечественной войны, военных профессиях, городах-героях, памятниках, наградах за военные подвиги.
Запланировано посещение учреждений патриотической направленности и формирование патриотических уголков в детских садах.
Противодействие абортам
В Вологодской области придумали программу «Защити меня сегодня». Медикам, отговорившим женщину от абортов, будут платить по 5 тысяч рублей, и еще 25 тысяч при рождении этого ребёнка.
Георгий Филимонов хочет запустить дискуссию о необходимости запретить аборты.
— Речь идёт не о законодательном запрете, а о широком общественном обсуждении необходимости отказаться от абортов. Подробные разъяснения нашей принципиальной позиции скоро дадим, сейчас же необходимо сказать, что данные меры, разумеется, не будут касаться случаев прямых медицинских показаний и ситуаций, связанных с последствиями преступных действий в отношении женщин, — написал Филимонов в своем телеграм-канале.
В феврале губернатор анонсировал большое совещание с главврачами, директорами и акционерами частных медицинских организаций на тему необходимости отказаться от абортов, в том числе и в частных клиниках.
Открытие памятника Сталину
В декабре 2024 года Филимонов за один день возложил цветы жертвам политических репрессий и открыл памятник Сталину.
Памятник открыли на территории музея «Вологодская ссылка», рядом с домом, где Сталин жил, пока находился в ссылке. Активисты собрали в интернете и на бумаге более 3000 подписей против установки памятника.
— Мы воспринимаем историю во всей её многогранности, цветущей многосложности, во всём её величии, славе и трагизме, не отказываясь ни от одного периода. Это единая, неделимая цепь скованных между собой звеньев исторического процесса. Из неё нельзя выкинуть ни один период. Мы ею гордимся всецело, потому что это наша основа, память, сила, — прокомментировал Георгий Филимонов.
В приемной губернатора висит картина, на которой он жмет руку Сталину. Это не единственная работа, которая украшает кабинет Филимонова. У него также висят портреты Феликса Дзержинского и Лаврентия Берии.
Сам Георгий Филимонов, несмотря на его интерес к коммунистам, входит в партию «Единая Россия». Губернатор знаменит своими нетипичными для политика образами. Он появляется на выездах в рубахе-косоворотке и кепке с надписью «Р.О.Д.Ъ.».