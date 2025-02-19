Госсекретарь США объяснил, когда снимут санкции с России — условия

Марко Рубио считает, что заранее снимать санкции не будут Источник: Michael Brochstein / Zuma Press











Санкции, направленные против России, сохранятся как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио европейским союзникам, по данным Bloomberg.

Источники издания сообщили, что после переговоров с российской стороной в Саудовской Аравии прошел телефонный разговор с представителями Европы. В нем Рубио успокоил своих западных коллег и дал понять, что наложенные ограничения не будут снимать раньше времени, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп не исключил, что может обсудить главой России Владимиром Путиным окончание конфликта до конца следующей недели.

Многие антироссийские санкции вводились совместно Штатами и Европой. И решение США об их отмене могло бы нанести серьезный удар для европейской стороны, пишет Bloomberg.

При этом ранее Рубио дал понять, что без смягчения санкций не обойтись, и это условие будет частью любой сделки.

— В результате этого конфликта были введены санкции. Чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны пойти на уступки, — сказал Рубио журналистам в Эр-Рияде после переговоров. По его словам, соглашение с Россией откроет массу возможностей для сотрудничества в геополитических вопросах, представляющих общий интерес, особенно в экономическом плане.

При этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с CNN подчеркнул, что делегации России и США не обсуждали снятие санкций в Саудовской Аравии.

— Санкции не были на столе переговоров. Это был скорее процесс того, как двигаться вперед, какие-то совместные экономические шаги, которые мы также можем сделать в будущем, и определенно решение различных политических вопросов, — объяснил Дмитриев, отметив, что текущие ограничения помогли стимулировать экономику РФ.

В это же время Европа не планирует смягчить свою политику. Ожидается, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласуют новый, 16-й пакет персональных и экономических санкций против России, а также новые ограничительные меры против Белоруссии. На повестке будет стоять утверждение ограничений «в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине», а также «в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».