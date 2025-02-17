«Оставить позади ненормальный период»: Лавров поделился планами на первые переговоры с США

Лавров отметил, что пока неясно, кто будет выступать на украинском треке от администрации Трампа Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Глава МИД РФ Сергей Лавров направляется на переговоры с США, которые пройдут 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд. Пока неясно, кто будет за столом переговоров с американской стороны, но Лаврову интересно послушать, с какими наработками они приедут. Своими ожиданиями он поделился во время пресс-конференции после встречи с коллегой из Сербии.

— Всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы прежде всего хотим их послушать. Путин и Трамп, когда они общались по телефону, договорились о необходимости оставить позади абсолютно ненормальный период в отношении двух великих держав, когда они, по сути дела, не общались, кроме как по отдельным техническим и гуманитарным вопросам, — рассказал Лавров.

Важным вопросом, которые Россия и США решают между собой, является конфликт на Украине. По нему Москва не готова идти на уступки.

— Вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить? Уступить-то как: с людьми с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами? — заявил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что во времена образования СССР, советское руководство отдало часть земель, которые долгое время осваивали русские люди. На этих землях они строили города, заводы, порты, развивали промышленность и сельское хозяйство. Позже эти территории стали частью Украинской Советской Социалистической Республики, но изначально эти территории были основаны руководством СССР.

О чем еще заявил Лавров:

Европе нет смысла присутствовать за столом переговоров, ведь эти страны будут просто пытаться «выцыганивать» заморозку конфликта на Украине для продолжения войны;

Западу не удастся отсидеться под ядерным зонтиком, им придется отвечать за свои противоправные действия и поддержку нацистского режима на Украине;

Россия не исключает помощи Вашингтона в урегулировании конфликта на Украине, так как США играют в нем главную роль с самого начала;

Результаты переговоров доложат Владимиру Путину и Дональду Трампу, после чего уже сами лидеры будут решать, какие делать шаги.