Были судимости, семья сбежала в США: чем еще известен экс-депутат, который женился на 83-летней старушке

На всю страну прогремела история 58-летнего бывшего архангельского депутата Андрея Балеевского и 85-летней Зои Григорьевны Беляевой. Пенсионерка утверждает, что сама не понимает, как вышла замуж, а теперь ей приходится судиться из-за своего жилья: Балеевский успел там прописаться с двумя детьми. Депутат же не отрицает, что был женат на старушке, однако публично заявляет, что его оболгали. За Балеевского заступаются в «Справедливой России», а историю даже покажут на Первом канале. 29.RU рассказывает, чем известен Андрей Балеевский.
Судимости и депутатство
Персона Андрея Балеевского обрела федеральную известность, когда он, будучи депутатом, женился на 83-летней бабушке, прописался вместе со своими детьми в ее аварийном жилье, а потом стал претендовать на квартиру в новостройке по программе переселения. На одном из телеканалов он уже заявил, что бабушка всё равно бы не дожила до этого момента: жилье по программе ей обещают только после 2030 года.
Разобраться в делах пенсионерки было некому: внуков нет, дочь тяжело больна.
Сейчас Андрей Балеевский уже не депутат. Его основной вид деятельности — юридические услуги, однако за его спиной насыщенный карьерный путь, в том числе в бизнесе и политике.
Он работал в Архангельском морском торговом порту (портофлот), в управлении транспортно-рефрижераторного флота, в гидроотделе (в/ч 90384). В 1993 году занялся бизнесом: торговал парфюмерией и бытовой химией в магазинах «Класс».
У Балеевского были судимости. Первая погашена в 2000 году: его судили за хранение оружия, самоуправство и мошенничество. Вторая погашена в 2010 году: его судили за вымогательство.
В 2006 году Балеевскому предъявили обвинение в грабеже, а затем еще и в побоях. Его опознала потерпевшая Дарья Малыгина, которую побили и отняли наушники с зарядкой от телефона. В 2013 году он подал к ней иск, требуя компенсации морального вреда и опровержения информации о совершении им преступления. Он указывал, что не подходит под описание преступника, которое она изначально давала.
Балеевского осудили за побои, грабеж и вымогательство на 4,5 года колонии-поселения. Затем кассационный суд отменил приговор в части побоев и грабежа, дело вернули в полицию на дополнительное расследование. Впоследствии дело прекратили, а в апреле 2007 года Балеевского реабилитировали. Тем не менее с июня 2006 года по апрель 2007 года он находился в СИЗО.
— Неблагоприятные последствия продолжаются по настоящее время, в результате чего испытывал и испытываю физические и нравственные страдания, моральную неудовлетворенность, неуверенность, значительное снижение личной самооценки, личных способностей, возможностей и качеств, беспомощность и невозможность что-либо изменить, переживаю и расстраиваюсь, изменилось в худшую сторону отношение окружающих людей, пострадала деловая репутация, утрачена профессиональная квалификация, длительное время нахожусь в подавленном состоянии, потерял веру в правосудие и т. д., — описывал в суде Балеевский последствия того несправедливого обвинения. Свои страдания он оценил в 500 тысяч рублей, но суд ему отказал.
Балеевскому не отменили приговор за вымогательство — три года лишения свободы. Он жаловался на условия содержания: СИЗО были переполнены, приходилось спать по очереди в две смены, в колонии ему иногда платили меньше МРОТ, периодически он работал сверхурочно без предоставления отгулов. Впоследствии он получил за это моральную компенсацию.
В 2013 году Балеевский выдвигался на выборах в Архгордуму и АОСД от «Справедливой России». В 2018 году стал депутатом городской думы. В 2023 году не смог переизбраться.
Согласно последней опубликованной декларации о доходах, в 2021 году Балеевский заработал 1 миллион рублей. В собственности у него находилась квартира 47 кв. м., доля в квартире 30 кв. м., в пользовании квартира 71 кв. м. В декларации 2020 года он еще указывал свою жену, в 2021-м ее уже нет в документах.
В 2012 году Балеевский попал на прием к мэру Виктору Павленко. Он рассказал, что мечтает о доме в Соломбальском, Ломоносовском или Октябрьском округе Архангельска, и подал заявление на предоставление участка для многодетной семьи, но очередь двигается небыстро.
Первая жена сбежала в США
На данный момент у Балеевского пятеро детей: два сына и три дочери. Публичный семейный скандал он переживает не впервые.
В 2000 году от Балеевского ушла жена, с которой они расписались в 1989 году. Она увезла двух детей с собой в США. Как сам рассказывал Балеевский в судах, его жена подделала разрешение на выезд за границу и расторгла брак, подделав доказательства. За это она стала фигурантом уголовного дела, но попала под амнистию. Будущему депутату пришлось обращаться во все возможные инстанции.
— В 2000 году его супруга подделала документы о разводе и разрешение на вывоз детей за границу (сгодились заранее украденные подписанные супругом бланки). Даже к нотариусу женщина привела двойника самого Андрея Балеевского — всё ради того, чтобы вывезти десятилетнюю дочь и трехлетнего сына в США. К сожалению, коварный план сработал, и детей разлучили с родным отцом, — писали об этой истории в газете «Справедливой России».
Балеевский обратился в правоохранительные органы, вступил в переписку с Интерполом, посольством и консульством США в Москве и Санкт-Петербурге, пожаловался на уже бывшую жену ее новому избраннику из Америки.
Как сказано в газете «Справедливой России», к 2004 году Балеевский вынужденно стал юристом-самоучкой, а в 2006 году ему удалось вернуть в Архангельск своего сына. Дочери к тому моменту было 16 лет, она решила остаться в США, продолжив там обучение. В газете сказано, что девушка сохранила с отцом хорошие отношения (позднее Балеевский будет с ней судиться из-за квартиры).
На страничке депутата сказано, что Балеевский работает юристом с 2009 года, а в газете «Справедливой России» написано, что он получил юридическое образование в 2012 году.
Также Балеевский окончил Архангельское мореходное училище, учился в школе № 14. С 2003 года учился в ВЗФЭИ по специальности «менеджмент организации».
Суд с бывшей женой и дочерью
В 2017 году Балеевский стал судиться из-за квартиры с первой женой Натальей и дочерью от совместного брака Александрой. Наталья Балеевская получила гражданство США и стала сначала Натальей Ламаур, а затем Натальей Гиллори. Она успела родить сына от американца и дважды развестись. Александра окончила экономический факультет университета Хьюстона, в том же городе осталась работать.
Наталья и Александра остались прописанными в муниципальной квартире в аварийном доме 1927 года постройки. Там в том числе был прописан сам Андрей Балеевский, его сын Дмитрий и мать Натальи Галина Генералова. Здание признали ветхим в 2011 году, оно попало в программу переселения. Как указывал Балеевский в суде, женщины 16 лет не появлялись в помещении, и попросил забрать у них право пользования квартирой. Суд он выиграл.
Ветхое жилье в итоге расселили. Вместо квартиры 54 кв. м. предоставили жилье 71 кв. м. Квартиросъемщицей была Галина Генералова — мать Натальи Балеевской, которая тоже переехала к дочери в США. Андрей Балеевский таким же образом через суд «выселил» ее из новой квартиры. В ней остались прописаны только он и его дети, кроме дочери-американки.
Еще один суд из-за квартиры
Это не единственный случай, когда Балеевский судился из-за жилья.
В 2022 году умерла некая Р. А. Андреева. Свою квартиру на Суфтина, 32 в специальном доме для одиноких престарелых она завещала Балеевскому. Но получить ее он не смог — квартиры в доме с особым статусом нельзя приватизировать, вселять кого-либо и сдавать в аренду. Балеевский подал иск.
В суде он сказал, что Андреева при жизни хотела приватизировать квартиру, для чего выдала ему нотариальную доверенность с соответствующими правами. В 2018 году администрация отказала Андреевой в заключении договора соцнайма из-за особого статуса дома. Балеевскому тоже отказали, квартира не досталась ему по наследству.
Награды Балеевского. Судился, что не дали медаль
На странице депутата на сайте городской администрации больше всего бросается в глаза количество наград, которые есть у Балеевского. Однажды он даже настойчиво стал судиться из-за того, что ему не дали медаль.
Чем награжден Балеевский:
благодарственными письмами губернатора Архангельской области (2012 г., 2014 г.);
почетной грамотой Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области (2012 г.);
почетной грамотой Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области (2013 г.);
семья Балеевского А. В. за достойное воспитание детей награждена дипломом губернатора Архангельской области «Признательность» (2013 г.);
благодарностью Архангельского областного Собрания депутатов (2014 г.);
почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов (2014 г.);
дипломом номинанта региональной юридической премии «Юрист года» (2015 г.);
благодарностью комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей (2015 г.);
благодарностью уполномоченного при губернаторе Архангельской области по правам ребенка (2016 г.);
почетной грамотой уполномоченного по правам человека при губернаторе Архангельской области (2016 г.);
почетной грамотой губернатора Архангельской области (2016 г.);
присвоено звание «Благотворитель Архангельской области» (2017 г);
медалью «За поддержку и вклад в развитие ветеранского движения» (2022 г.).
С 2012 года Балеевский — член общественной организации многодетных семей Архангельской области «Семь Я». В 2019 году эта организация предложила наградить Балеевcкого медалью ордена «Родительская слава». Документы направили в администрацию города, оттуда чиновники направили ходатайство Минтруду, где предложение отклонили.
Балеевский не получил медаль, так как дважды был судим. Его первая семья состояла на учете в органе опеки и попечительства с 2006 по 2010 год, пока Балеевский сидел, его сыну назначили опекуна. Также его супруга является матерью троих детей, а по условиям детей должно быть четверо.
— Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда указала, что к лицам, претендующим на государственную награду, предъявляются повышенные требования, чтобы у граждан не рождались сомнения в их морально-этических и нравственных качествах. Нахождение семьи на учете органов опеки и попечительства, уголовное преследование в отношении истца не соотносятся с понятием семьи с высокими моральными качествами, — сказано в судебном решении.
Депутата это не устроило — он отправился в суд и прошел через три инстанции, доказывая, что должен получить медаль. В итоге ему отказали.
Что известно о браке со старушкой
Пенсионерка вышла замуж в 83 года, когда Балеевский был депутатом. Изначально она обратилась к нему, чтобы он помог ей решить жилищный вопрос: старушка жила в аварийном доме.
29.RU показывал, в каких условиях жила бабушка и где по итогу прописался депутат со своими детьми.
Сам депутат не отрицает, что брак был, однако грозится судом со всеми, кто писал об этой ситуации, а также заявляет, что его оболгали.
Брак и развод пенсионерки и депутата обсуждают уже за пределами Архангельской области, в том числе на федеральных ток-шоу.
Андрея Балеевского при этом защищает председатель регионального отделения «Справедливой России» Олег Черненко, он считает, что любви все возрасты покорны.
Мы продолжим следить за развитием истории, все новости по теме можно почитать по ссылке.