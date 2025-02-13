Были судимости, семья сбежала в США: чем еще известен экс-депутат, который женился на 83-летней старушке

Балеевский был депутатом с 2018 по 2023 год Источник: Иван Митюшёв; Arhcity.ru; Дмитрий Емельянов











На всю страну прогремела история 58-летнего бывшего архангельского депутата Андрея Балеевского и 85-летней Зои Григорьевны Беляевой. Пенсионерка утверждает, что сама не понимает, как вышла замуж, а теперь ей приходится судиться из-за своего жилья: Балеевский успел там прописаться с двумя детьми. Депутат же не отрицает, что был женат на старушке, однако публично заявляет, что его оболгали. За Балеевского заступаются в «Справедливой России», а историю даже покажут на Первом канале. 29.RU рассказывает, чем известен Андрей Балеевский.

В видео высказались обе стороны конфликта Источник: Кристина Полевая

Судимости и депутатство

Персона Андрея Балеевского обрела федеральную известность, когда он, будучи депутатом, женился на 83-летней бабушке, прописался вместе со своими детьми в ее аварийном жилье, а потом стал претендовать на квартиру в новостройке по программе переселения. На одном из телеканалов он уже заявил, что бабушка всё равно бы не дожила до этого момента: жилье по программе ей обещают только после 2030 года.



Разобраться в делах пенсионерки было некому: внуков нет, дочь тяжело больна.

Сейчас Андрей Балеевский уже не депутат. Его основной вид деятельности — юридические услуги, однако за его спиной насыщенный карьерный путь, в том числе в бизнесе и политике.

Он работал в Архангельском морском торговом порту (портофлот), в управлении транспортно-рефрижераторного флота, в гидроотделе (в/ч 90384). В 1993 году занялся бизнесом: торговал парфюмерией и бытовой химией в магазинах «Класс».

У Балеевского были судимости. Первая погашена в 2000 году: его судили за хранение оружия, самоуправство и мошенничество. Вторая погашена в 2010 году: его судили за вымогательство.

Балеевский на встрече с жителями Майской Горки Источник: Arhcity.ru











В 2006 году Балеевскому предъявили обвинение в грабеже, а затем еще и в побоях. Его опознала потерпевшая Дарья Малыгина, которую побили и отняли наушники с зарядкой от телефона. В 2013 году он подал к ней иск, требуя компенсации морального вреда и опровержения информации о совершении им преступления. Он указывал, что не подходит под описание преступника, которое она изначально давала.

Балеевского осудили за побои, грабеж и вымогательство на 4,5 года колонии-поселения. Затем кассационный суд отменил приговор в части побоев и грабежа, дело вернули в полицию на дополнительное расследование. Впоследствии дело прекратили, а в апреле 2007 года Балеевского реабилитировали. Тем не менее с июня 2006 года по апрель 2007 года он находился в СИЗО.

— Неблагоприятные последствия продолжаются по настоящее время, в результате чего испытывал и испытываю физические и нравственные страдания, моральную неудовлетворенность, неуверенность, значительное снижение личной самооценки, личных способностей, возможностей и качеств, беспомощность и невозможность что-либо изменить, переживаю и расстраиваюсь, изменилось в худшую сторону отношение окружающих людей, пострадала деловая репутация, утрачена профессиональная квалификация, длительное время нахожусь в подавленном состоянии, потерял веру в правосудие и т. д., — описывал в суде Балеевский последствия того несправедливого обвинения. Свои страдания он оценил в 500 тысяч рублей, но суд ему отказал.

Балеевскому не отменили приговор за вымогательство — три года лишения свободы. Он жаловался на условия содержания: СИЗО были переполнены, приходилось спать по очереди в две смены, в колонии ему иногда платили меньше МРОТ, периодически он работал сверхурочно без предоставления отгулов. Впоследствии он получил за это моральную компенсацию.

В 2013 году Балеевский выдвигался на выборах в Архгордуму и АОСД от «Справедливой России». В 2018 году стал депутатом городской думы. В 2023 году не смог переизбраться.

Согласно последней опубликованной декларации о доходах, в 2021 году Балеевский заработал 1 миллион рублей. В собственности у него находилась квартира 47 кв. м., доля в квартире 30 кв. м., в пользовании квартира 71 кв. м. В декларации 2020 года он еще указывал свою жену, в 2021-м ее уже нет в документах.

В 2012 году Балеевский попал на прием к мэру Виктору Павленко. Он рассказал, что мечтает о доме в Соломбальском, Ломоносовском или Октябрьском округе Архангельска, и подал заявление на предоставление участка для многодетной семьи, но очередь двигается небыстро.

Первая жена сбежала в США

В 2019 году Балеевский вместе с Игорем Годзишем и депутатом Михаилом Федотовым посетили Портленд Источник: Arhcity.ru











На данный момент у Балеевского пятеро детей: два сына и три дочери. Публичный семейный скандал он переживает не впервые.

В 2000 году от Балеевского ушла жена, с которой они расписались в 1989 году. Она увезла двух детей с собой в США. Как сам рассказывал Балеевский в судах, его жена подделала разрешение на выезд за границу и расторгла брак, подделав доказательства. За это она стала фигурантом уголовного дела, но попала под амнистию. Будущему депутату пришлось обращаться во все возможные инстанции.

— В 2000 году его супруга подделала документы о разводе и разрешение на вывоз детей за границу (сгодились заранее украденные подписанные супругом бланки). Даже к нотариусу женщина привела двойника самого Андрея Балеевского — всё ради того, чтобы вывезти десятилетнюю дочь и трехлетнего сына в США. К сожалению, коварный план сработал, и детей разлучили с родным отцом, — писали об этой истории в газете «Справедливой России».

Балеевский обратился в правоохранительные органы, вступил в переписку с Интерполом, посольством и консульством США в Москве и Санкт-Петербурге, пожаловался на уже бывшую жену ее новому избраннику из Америки.

Как сказано в газете «Справедливой России», к 2004 году Балеевский вынужденно стал юристом-самоучкой, а в 2006 году ему удалось вернуть в Архангельск своего сына. Дочери к тому моменту было 16 лет, она решила остаться в США, продолжив там обучение. В газете сказано, что девушка сохранила с отцом хорошие отношения (позднее Балеевский будет с ней судиться из-за квартиры).

На страничке депутата сказано, что Балеевский работает юристом с 2009 года, а в газете «Справедливой России» написано, что он получил юридическое образование в 2012 году.

Также Балеевский окончил Архангельское мореходное училище, учился в школе № 14. С 2003 года учился в ВЗФЭИ по специальности «менеджмент организации».

Суд с бывшей женой и дочерью

Балеевский окончил Архангельское мореходное училище, позднее он вошел в состав ассоциации выпускников АМУ Источник: Arhcity.ru











В 2017 году Балеевский стал судиться из-за квартиры с первой женой Натальей и дочерью от совместного брака Александрой. Наталья Балеевская получила гражданство США и стала сначала Натальей Ламаур, а затем Натальей Гиллори. Она успела родить сына от американца и дважды развестись. Александра окончила экономический факультет университета Хьюстона, в том же городе осталась работать.

Наталья и Александра остались прописанными в муниципальной квартире в аварийном доме 1927 года постройки. Там в том числе был прописан сам Андрей Балеевский, его сын Дмитрий и мать Натальи Галина Генералова. Здание признали ветхим в 2011 году, оно попало в программу переселения. Как указывал Балеевский в суде, женщины 16 лет не появлялись в помещении, и попросил забрать у них право пользования квартирой. Суд он выиграл.

Ветхое жилье в итоге расселили. Вместо квартиры 54 кв. м. предоставили жилье 71 кв. м. Квартиросъемщицей была Галина Генералова — мать Натальи Балеевской, которая тоже переехала к дочери в США. Андрей Балеевский таким же образом через суд «выселил» ее из новой квартиры. В ней остались прописаны только он и его дети, кроме дочери-американки.

Еще один суд из-за квартиры

Это не единственный случай, когда Балеевский судился из-за жилья.

В 2022 году умерла некая Р. А. Андреева. Свою квартиру на Суфтина, 32 в специальном доме для одиноких престарелых она завещала Балеевскому. Но получить ее он не смог — квартиры в доме с особым статусом нельзя приватизировать, вселять кого-либо и сдавать в аренду. Балеевский подал иск.

В суде он сказал, что Андреева при жизни хотела приватизировать квартиру, для чего выдала ему нотариальную доверенность с соответствующими правами. В 2018 году администрация отказала Андреевой в заключении договора соцнайма из-за особого статуса дома. Балеевскому тоже отказали, квартира не досталась ему по наследству.

Награды Балеевского. Судился, что не дали медаль

В 2022 году Балеевского наградили медалью «За поддержку и вклад в развитие ветеранского движения» Источник: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области / Vk.com











На странице депутата на сайте городской администрации больше всего бросается в глаза количество наград, которые есть у Балеевского. Однажды он даже настойчиво стал судиться из-за того, что ему не дали медаль.

Чем награжден Балеевский: Узнать благодарственными письмами губернатора Архангельской области (2012 г., 2014 г.);

почетной грамотой Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области (2012 г.);

почетной грамотой Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области (2013 г.);

семья Балеевского А. В. за достойное воспитание детей награждена дипломом губернатора Архангельской области «Признательность» (2013 г.);

благодарностью Архангельского областного Собрания депутатов (2014 г.);

почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов (2014 г.);

дипломом номинанта региональной юридической премии «Юрист года» (2015 г.);

благодарностью комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей (2015 г.);

благодарностью уполномоченного при губернаторе Архангельской области по правам ребенка (2016 г.);

почетной грамотой уполномоченного по правам человека при губернаторе Архангельской области (2016 г.);

почетной грамотой губернатора Архангельской области (2016 г.);

присвоено звание «Благотворитель Архангельской области» (2017 г);

медалью «За поддержку и вклад в развитие ветеранского движения» (2022 г.).



С 2012 года Балеевский — член общественной организации многодетных семей Архангельской области «Семь Я». В 2019 году эта организация предложила наградить Балеевcкого медалью ордена «Родительская слава». Документы направили в администрацию города, оттуда чиновники направили ходатайство Минтруду, где предложение отклонили.

Балеевский не получил медаль, так как дважды был судим. Его первая семья состояла на учете в органе опеки и попечительства с 2006 по 2010 год, пока Балеевский сидел, его сыну назначили опекуна. Также его супруга является матерью троих детей, а по условиям детей должно быть четверо.

Балеевского номинировали на премию «Юрист года» в 2015-м Источник: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области / Vk.com











— Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда указала, что к лицам, претендующим на государственную награду, предъявляются повышенные требования, чтобы у граждан не рождались сомнения в их морально-этических и нравственных качествах. Нахождение семьи на учете органов опеки и попечительства, уголовное преследование в отношении истца не соотносятся с понятием семьи с высокими моральными качествами, — сказано в судебном решении.

Депутата это не устроило — он отправился в суд и прошел через три инстанции, доказывая, что должен получить медаль. В итоге ему отказали.

Что известно о браке со старушкой

Андрея Балеевского при этом защищает председатель регионального отделения «Справедливой России» Олег Черненко, он считает, что любви все возрасты покорны.