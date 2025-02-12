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Политика «Пора прекратить этот нелепый конфликт». Трамп созвонился с Зеленским после разговора с Путиным

«Пора прекратить этот нелепый конфликт». Трамп созвонился с Зеленским после разговора с Путиным

Рассказываем, о чем говорили политики

77
5 комментариев
Трамп решил пообщаться с Зеленским после разговора с Путиным | Источник: Zelensky / Official / T.meТрамп решил пообщаться с Зеленским после разговора с Путиным | Источник: Zelensky / Official / T.me

Трамп решил пообщаться с Зеленским после разговора с Путиным

Источник:

Президент США Дональд Трамп созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Разговор политиков длился около часа, сообщил советник президента Украины Дмитрий Литвин.

По словам Трампа, беседа прошла «очень хорошо». Он отметил, что Зеленский, как и Путин, хочет мира.

— Мы обсудили множество тем, связанных с конфликтом [на Украине]. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными, — сообщил американский президент. — Пора прекратить этот нелепый конфликт, в котором произошли массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Бог народ России и Украины!

Владимир Зеленский также рассказал об итогах беседы. Он добавил, что лидеры стран договорились о дальнейших контактах и встречах.

— Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд, — поделился Зеленский. — Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done.

Помимо прочего, стороны обсудили подготовку соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Последнее предполагает поставки редкоземельных металлов в США в обмен на военную помощь со стороны Штатов.

Незадолго до этого Трамп устроил телефонный разговор с Владимиром Путиным. Политики обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и двусторонние отношения между Россией и США, а также ситуацию на Украине. Путин пригласил американского лидера в Москву на личную встречу. По словам Трампа, теперь страны начнут тесно взаимодействовать.

Накануне Зеленский заявил, что хочет обменять занятую ВСУ территорию Курской области на другие земли. С такими условиями он планирует выступить, если Дональду Трампу удастся организовать переговоры с Россией. Американский президент не исключил, что Украина может в дальнейшем исчезнуть. По его словам, эта страна может стать частью России.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Переговоры Конфликт на Украине Владимир Путин
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Комментарии
6
Гость
11 минут
Трамп хочет показать себя решалой. Пусть потешится.
Гость
10 минут
А Зеленский уже никому не интересен. Он стал для всех помехой. Скоро самоликвидируется.
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