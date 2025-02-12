НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

облачно, без осадков

ощущается как -10

0 м/c,

 761мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 94,05
EUR 98,01
Американец в рыбинской тюрьме
Иномарка перевернулась на проспекте
Драка в электричке: видео
Сроки строительства моста
Как отдохнуть зимой по-русски
Сколько стоят квартиры
Памятник отдали частникам
Выиграла в лотерею 22,5 млн
Политика Спецоперация на Украине Наступил критический этап: глава Пентагона дал понять, что ждет Украину

Наступил критический этап: глава Пентагона дал понять, что ждет Украину

Киеву стоит забыть о планах по вступлению в НАТО

357
4 комментария
Пит Хегсет считает, что важно достичь прочного мира | Источник: AP Photo / Manuel Balce CenetaПит Хегсет считает, что важно достичь прочного мира | Источник: AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Пит Хегсет считает, что важно достичь прочного мира

Источник:

В США заявили о старте критического этапа для конфликта на Украине. Американская сторона уверена, что планы Киева по вступлению в НАТО нереалистичны, как и возвращение к границам 2014 года. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на заседании Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.

— Мы находимся в критическом моменте, когда боевые действия подходят к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться и этот конфликт — закончиться, — сказал Пит Хегсет.

Он считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс только усугубит ситуацию.

— Погоня за этой иллюзорной целью лишь продлит боевые действия и принесет еще больше страданий, — приводит слова Хегсет Bloomberg.

Он отметил, что Киеву не стоит ждать размещения американских войск на Украине. Глава Пентагона также заявил, что возвращение страны к границам, существовавшим до 2014 года, невозможно. Однако, по его словам, Европе придется взять на себя больше ответственности для безопасности континента.

Хегсет подчеркнул, что достижение прочного мира — главный приоритет, и в этом вопросе Штаты готовы оказать поддержку. Для результата необходимо реалистично смотреть на ситуацию на поле боя.

ПО ТЕМЕ
Пит Хегсет Украина НАТО Критический этап Окончание поста
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
44 минуты
В статье не написано, к границам 2022 года возможно вернуться или нет.
Гость
8 минут
Что мол настал критический момент, и заедает вредный элемент.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Дорожный активист — о строительстве третьего моста в Ярославле: «Это „убьет“ дороги»
Темур Абдуллаев
Дорожный активист
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление