Наступил критический этап: глава Пентагона дал понять, что ждет Украину

Пит Хегсет считает, что важно достичь прочного мира Источник: AP Photo / Manuel Balce Ceneta











В США заявили о старте критического этапа для конфликта на Украине. Американская сторона уверена, что планы Киева по вступлению в НАТО нереалистичны, как и возвращение к границам 2014 года. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на заседании Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.

— Мы находимся в критическом моменте, когда боевые действия подходят к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться и этот конфликт — закончиться, — сказал Пит Хегсет.

Он считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс только усугубит ситуацию.

— Погоня за этой иллюзорной целью лишь продлит боевые действия и принесет еще больше страданий, — приводит слова Хегсет Bloomberg.

Он отметил, что Киеву не стоит ждать размещения американских войск на Украине. Глава Пентагона также заявил, что возвращение страны к границам, существовавшим до 2014 года, невозможно. Однако, по его словам, Европе придется взять на себя больше ответственности для безопасности континента.