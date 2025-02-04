Зеленский раскрыл, какие гарантии нужны Киеву для переговоров с Россией

Зеленский назвал ядерное оружие альтернативой членства в НАТО Источник: Zelensky / Official / T.me











Президент Украины Владимир Зеленский потребовал дать Киеву ядерное оружие, если в ближайшее время страну не примут в НАТО. О необходимых «гарантиях безопасности» он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

— Если эти процессы (вступление в НАТО) продлятся годы, десятилетия, не из-за нас, а из-за партнеров, тогда у нас есть абсолютно справедливый вопрос: что будет нас защищать <…> на протяжении этого времени, какие пакеты помощи, какие вооружения? Нам дадут ядерное оружие? Тогда позвольте им дать нам ядерное оружие. Дадут ли нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию, в чем я сомневаюсь? Но это поможет, — передает слова Зеленского РБК.

В декабре 1994 года был подписан Будапештский меморандум, согласно которому в обмен на отказ Украины от ядерного оружия Россия, США и Великобритания обязались уважать ее независимость, суверенитет и существующие границы. В феврале 2022 года Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, допустил, что Киев может пересмотреть обязательства по Будапештскому меморандуму.

Ранее Зеленский рассказывал, что готов пойти на переговоры с Россией, но для разрешения конфликта Киеву нужно получить гарантии безопасности от США. Он неоднократно заявлял, что вступление Украины в НАТО — лучшая гарантия безопасности для страны. Однако против этого, жаловался президент, выступают другие государства — Венгрия, Германия, Словакия и США.

Сейчас все стороны конфликта активно высказывают свою позицию. Важное условие мира для России недавно озвучил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он уверен, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине нужно опираться на юридические договоренности, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что готов к обсуждению. Но для него важно достичь не кратковременного перемирия, а устранить первопричины кризиса. Он подчеркнул, что открыт к диалогу с Трампом, и, судя по всему, это взаимно.