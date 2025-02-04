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Политика Зеленский раскрыл, какие гарантии нужны Киеву для переговоров с Россией

Зеленский раскрыл, какие гарантии нужны Киеву для переговоров с Россией

Он потребовал дать Украине ядерное оружие

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8 комментариев
Зеленский назвал ядерное оружие альтернативой членства в НАТО | Источник: Zelensky / Official / T.meЗеленский назвал ядерное оружие альтернативой членства в НАТО | Источник: Zelensky / Official / T.me

Зеленский назвал ядерное оружие альтернативой членства в НАТО

Источник:

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал дать Киеву ядерное оружие, если в ближайшее время страну не примут в НАТО. О необходимых «гарантиях безопасности» он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

— Если эти процессы (вступление в НАТО) продлятся годы, десятилетия, не из-за нас, а из-за партнеров, тогда у нас есть абсолютно справедливый вопрос: что будет нас защищать <…> на протяжении этого времени, какие пакеты помощи, какие вооружения? Нам дадут ядерное оружие? Тогда позвольте им дать нам ядерное оружие. Дадут ли нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию, в чем я сомневаюсь? Но это поможет, — передает слова Зеленского РБК.

В декабре 1994 года был подписан Будапештский меморандум, согласно которому в обмен на отказ Украины от ядерного оружия Россия, США и Великобритания обязались уважать ее независимость, суверенитет и существующие границы. В феврале 2022 года Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, допустил, что Киев может пересмотреть обязательства по Будапештскому меморандуму.

Ранее Зеленский рассказывал, что готов пойти на переговоры с Россией, но для разрешения конфликта Киеву нужно получить гарантии безопасности от США. Он неоднократно заявлял, что вступление Украины в НАТО — лучшая гарантия безопасности для страны. Однако против этого, жаловался президент, выступают другие государства — Венгрия, Германия, Словакия и США.

Сейчас все стороны конфликта активно высказывают свою позицию. Важное условие мира для России недавно озвучил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он уверен, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине нужно опираться на юридические договоренности, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что готов к обсуждению. Но для него важно достичь не кратковременного перемирия, а устранить первопричины кризиса. Он подчеркнул, что открыт к диалогу с Трампом, и, судя по всему, это взаимно.

Новый президент США еще до инаугурации начал заявлять о необходимости прекращения боевых действий и желании пообщаться с Путиным на этот счет. А 22 января в соцсети Truth Social он опубликовал пост, где заявил, что любит русский народ, но Россия должна завершить спецоперацию на Украине в ближайшее время. В противном случае он будет вынужден ужесточить санкционное давление.

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Владимир Зеленский Украина НАТО Ядерное оружие Переговоры Конфликт на Украине
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Комментарии
8
rodynamoya
3 минуты
Он вам не димон, который не знает сколько у него недвижимости!!
Гость
1 час
Будет надеяться и молиться о Победе ДОБРА♥️
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