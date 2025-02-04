Первая встреча уже назначена: Россия обсудит конфликт на Украине с другими странами

Россия планирует запросить заседание Совета Безопасности ООН по теме урегулирования конфликта на Украине в середине февраля. Об этом заявил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
— Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису, — сказал дипломат в беседе с РИА Новости. Он отметил, что ранее подобных мероприятий не проводили в штаб-квартире всемирной организации.
Уже несколько стран запрашивали заседание Совета Безопасности по теме украинского кризиса, рассказывал постпред КНР при ООН Фу Цун. Китай как председатель обозначил дату 24 февраля и обязался должным образом организовать встречу.
В это же время пресс-пул Белого дома распространил сообщение с выступлением президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что Штаты достигли значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Однако он не стал раскрывать, о каких именно договоренностях идет речь. В пользу переговоров уже высказывался президент Украины Владимир Зеленский, хоть и ранее запретил себе их проводить на законодательном уровне. Он сказал, что хочет сначала побеседовать с Трампом, убедиться в гарантии безопасности, а потом уже с Россией.