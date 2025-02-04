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Политика Спецоперация на Украине Первая встреча уже назначена: Россия обсудит конфликт на Украине с другими странами

Первая встреча уже назначена: Россия обсудит конфликт на Украине с другими странами

Это будет первое подобное международное заседание

396
5 комментариев
Запрос планируют сделать в ближайшие дни | Источник: Eskinder Debebe / United Nations PhotoЗапрос планируют сделать в ближайшие дни | Источник: Eskinder Debebe / United Nations Photo

Запрос планируют сделать в ближайшие дни

Источник:

Россия планирует запросить заседание Совета Безопасности ООН по теме урегулирования конфликта на Украине в середине февраля. Об этом заявил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

— Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису, — сказал дипломат в беседе с РИА Новости. Он отметил, что ранее подобных мероприятий не проводили в штаб-квартире всемирной организации.

Уже несколько стран запрашивали заседание Совета Безопасности по теме украинского кризиса, рассказывал постпред КНР при ООН Фу Цун. Китай как председатель обозначил дату 24 февраля и обязался должным образом организовать встречу.

В это же время пресс-пул Белого дома распространил сообщение с выступлением президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что Штаты достигли значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Однако он не стал раскрывать, о каких именно договоренностях идет речь. В пользу переговоров уже высказывался президент Украины Владимир Зеленский, хоть и ранее запретил себе их проводить на законодательном уровне. Он сказал, что хочет сначала побеседовать с Трампом, убедиться в гарантии безопасности, а потом уже с Россией.

ПО ТЕМЕ
ООН Украина Кризис Россия Спецоперация Дмитрий Полянский
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Комментарии
5
Гость
2 часа
а как же движуха без времени на раскачку?
Гость
2 часа
теперь ТВ с казёнными патриотами начнёт по новому промывать нам то место где у всех народов есть мозг?
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