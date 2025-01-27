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Политика Лукашенко стал президентом Белоруссии в седьмой раз

Лукашенко стал президентом Белоруссии в седьмой раз

Никто из кандидатов не приблизился к его результатам

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10 комментариев

Лукашенко заступает на новый срок

Источник:

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко одержал победу на выборах 2025 года. Он набрал более 86,82% голосов. В выборах поучаствовали 85,7% всех избирателей.

— Лукашенко побеждает на выборах президента, набирая 5 136 293 голоса, что составляет 86,82% от общего числа, — сообщает ЦИК Белоруссии.

Досрочное голосование за президента Белоруссии проходило с 21 по 25 января 2025 года, а очный этап выборов состоялся 26 января. За президентское кресло также боролись еще четыре кандидата. Ближе всех к показателям Лукашенко оказался Сергей Сыранков, получив 3,21% голосов избирателей. Олег Гайдукевич набрал 2,02%, Анна Канопацкая — 1,86%, Александр Хижняк — 1,74%. Подробнее о кандидатах и их программах рассказали в отдельном материале.

В своей предвыборной программе Лукашенко пообещал снизить бюрократию и искоренить коррупцию. Он выступил за внедрение 5G, улучшение качества мобильной связи и переход на электронный документооборот. В целом действующий президент поддерживает внедрение новых технологий и повышение конкурентоспособности собственной продукции. Он продвигает идею сближения с Россией в рамках Союзного государства. На пресс-конференции в день голосования Лукашенко признался, что не хотел участвовать в последних выборах.

Впервые Александр Лукашенко победил на народном голосовании в 1994 году. Тогда за пост главы государства он конкурировал с экс-главой парламента Станиславом Шушкевичем, премьер-министром Вячеславом Кебичем, лидером Белорусского народного фронта Зеноном Позняком, главой Коммунистической партии Белоруссии Василием Новиковым и председателем Союза аграрников Александром Дубко. Также он принимал участие в президентских выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 года. Пока никому не удалось приблизиться к уровню поддержки действующего президента.

Несмотря на то, что официально победу Лукашенко еще не объявили, его уже начали поздравлять. В числе первых оказался глава России Владимир Путин.

— Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия, — говорится в телеграмме президента РФ.

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Комментарии
10
Инженер1
17 минут
А наш дет уже сколько? Не дотягивает?
Гость
1 час
Кто бы сомневался
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