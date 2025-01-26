В Белоруссии стартовали выборы президента: кто претендует на пост главы государства

Лукашенко занимает пост главы государства с 1994 года Источник: President.gov.by











В Белоруссии стартовал очный этап выборов президента. В 8:00 по московскому времени открылись участки для голосования. Помимо действующего главы республики Александра Лукашенко, на президентское кресло претендуют еще четыре кандидата. Расскажем подробнее о каждом.

Александр Лукашенко

Родился в Витебской области. Ему 70 лет. Является президентом с 1994 года. В своей предвыборной программе он обещает снизить бюрократию и искоренить коррупцию. Лукашенко выступает за внедрение 5G, улучшение качества мобильной связи и переход на электронный документооборот. В целом действующий президент выступает за внедрение новых технологий и повышение конкурентоспособности собственной продукции. Он продвигает идею сближения с Россией и поддержку Союзного государства.

Олег Гайдукевич

Родился в Минске, ему 47 лет. Он выдвигал свою кандидатуру в 2020 году, но в итоге отказался от участия и поддержал кандидатуру Лукашенко. В своей программе политик выступает за сохранение стабильности и развитие отношений с Россией. Он предлагает жестко реагировать на попытки вмешательства во внутренние дела страны.

Сергей Сыранков

Родился в поселке Краснополье Могилевской области. Ему 41 год. Это самый молодой кандидат на пост главы государства. Сыранков, как и предыдущие кандидаты, выступает за углубление интеграции Белоруссии и России, но сохранение независимости. Приоритетом во внешней политике он называет сотрудничество с Китаем, а также интеграцию в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Кандидат призывает к построению многополярного, многоукладного мироустройства. Также он предлагает ввести выходной 17 сентября, в День народного единства.

Александр Хижняк

Родился в городе Хойники Гомельской области. Ему 46 лет. В своей программе он делает упор на социальную поддержку. Он планирует увеличить размер минимальной оплаты труда. Считает, что центром государства должны стать семья и молодежь. Хижняк выступает за расширение доступа молодых специалистов к арендному жилью и ипотеке с минимальной ставкой. Кандидат обещает ввести субсидии при рождении детей, модернизировать инфраструктуру, а также обеспечить кибербезопасность страны.

Анна Канопацкая

Родилась в Минске. Ей 48 лет. 9 августа 2020 года участвовала в выборах президента Белоруссии, заняла третье место из пяти кандидатов (1,68% голосов избирателей). Канопацкая выступает за соблюдение в стране свободы личности, свободы слова, свободы выбора, свободы совести, предоставление условий для возвращения тем, кто покинул Белоруссию по экономическим, политическим или идеологическим мотивам. В программе она предлагает постепенный переход к парламентской республике, приватизацию неэффективных предприятий, привлечение инвестиций, разработку мер для отмены экономических санкций. Также кандидат хочет законодательно закрепить ограничение двумя четырехлетними сроками пребывания одного лица на высшем государственном посту.