НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -9

0 м/c,

 756мм 68%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,28
EUR 103,24
Откроют приют для животных
Ликвидируют театр. В чем причина
Вспыхнул пожар в многоэтажке
Топит дом
Цены на проездные
Риск обрушения в доме-памятнике
Что с третьим мостом
Подработка для ярославцев
Приостановили закупку автобусов
Штрафуют бизнесменов
Политика Зеленский согласился пойти на переговоры с Россией: у него есть лишь одно условие

Зеленский согласился пойти на переговоры с Россией: у него есть лишь одно условие

Он объяснил, чем ему не нравились Минские соглашения

705
18 комментариев

Зеленский ждет новых шагов от Трампа

Источник:

Украина готова пойти на переговоры с Россией, но для разрешения конфликта Киеву нужно получить гарантии безопасности от США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

— Я буду делать всё, чтобы это [урегулирование конфликта] приблизить. <…> Если президент [США Дональд] Трамп, я в это верю, сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность для Украины, — сказал Зеленский.

Президент Украины понимает, что потребность в переговорах есть, но важно, чтобы на них присутствовали киевские власти и их интересы тоже учли.

— Не хочется, чтобы переговоры прошли за спиной Украины. Для меня это очень важно. Я сделаю всё, чтобы соответствующие разговоры были публичными, — подчеркнул Владимир Зеленский. По его словам, Минские соглашения в 2015 году были заключены в обход украинцев.

Сейчас все стороны конфликта активно высказывают свою позицию. Важное условие мира для России недавно озвучил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он уверен, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине нужно опираться на юридические договоренности, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что готов к обсуждению. Но для него важно достичь не кратковременного перемирия, а устранить первопричины кризиса. Он подчеркнул, что открыт к диалогу с Трампом, и, судя по всему, это взаимно.

Новый президент США еще до инаугурации начал заявлять о необходимости прекращения боевых действий и желании пообщаться с Путиным на этот счет. А 22 января в соцсети Truth Social он опубликовал пост, где заявил, что любит русский народ, но Россия должна завершить спецоперацию на Украине в ближайшее время. В противном случае он будет вынужден ужесточить санкционное давление.

ПО ТЕМЕ
Владимир Зеленский Переговоры Владимир Путин Дональд Трамп Украина
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
Гость
1 час
А он хитёр...
Гость
34 минуты
Кто этот наркоман?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление