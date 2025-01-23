Зеленский согласился пойти на переговоры с Россией: у него есть лишь одно условие

Зеленский ждет новых шагов от Трампа Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Украина готова пойти на переговоры с Россией, но для разрешения конфликта Киеву нужно получить гарантии безопасности от США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

— Я буду делать всё, чтобы это [урегулирование конфликта] приблизить. <…> Если президент [США Дональд] Трамп, я в это верю, сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность для Украины, — сказал Зеленский.

Президент Украины понимает, что потребность в переговорах есть, но важно, чтобы на них присутствовали киевские власти и их интересы тоже учли.

— Не хочется, чтобы переговоры прошли за спиной Украины. Для меня это очень важно. Я сделаю всё, чтобы соответствующие разговоры были публичными, — подчеркнул Владимир Зеленский. По его словам, Минские соглашения в 2015 году были заключены в обход украинцев.

Сейчас все стороны конфликта активно высказывают свою позицию. Важное условие мира для России недавно озвучил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он уверен, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине нужно опираться на юридические договоренности, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что готов к обсуждению. Но для него важно достичь не кратковременного перемирия, а устранить первопричины кризиса. Он подчеркнул, что открыт к диалогу с Трампом, и, судя по всему, это взаимно.