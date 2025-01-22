Лавров назвал новые условия для заключения сделки, которая покончит с СВО: о чем договариваются страны

В вопросе урегулирования конфликта на Украине нужно опираться на юридические договоренности, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после подписания программы сотрудничества между МИДами России и Кыргызстана на 2025–2028 годы
— В урегулировании украинского кризиса речь может идти только о надежных юридически обязывающих договоренностях с закреплением в них механизма невозможности их нарушения, — сказал Лавров.
Он подчеркнул, что Россия привержена тому, что важно устранить его коренные причины, и понимание этого вопроса расширяется в мире и, в частности, в США.
О необходимости устранить первопричины кризиса на днях заявлял и президент РФ Владимир Путин. По его мнению, целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе. Тогда же он подчеркнул, что готов к диалогу с новой администрацией США.
Новый глава Штатов Дональд Трамп ведет к переговорам с Россией начиная с предвыборной гонки. Как только он вступил в должность, сразу выступил с обращением к Путину. Президент США призвал его заключить сделку. В случае отказа новый глава Штатов не исключил возможность усиления санкционного давления на Россию.
Но перед этим лидеры двух стран должны провести телефонный разговор и встречу. По информации советника президента Майка Уолца, подготовка к этой встрече уже идет, но она состоится не раньше марта, уверены в Кремле. Трамп же планирует достичь мира на Украине за 100 дней, именно такое поручение он дал спецпосланнику Киту Келлогу.