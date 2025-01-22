«Мы для них разменная карта». Ученый-американист рассказал, что устроит Дональд Трамп миру и США

Новый президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации объявил, что уже подготовил сто указов. Он сделал ряд громких заявлений и пообещал коренные перемены в жизни простых американцев. Еще он обозначил новую национальную цель — водрузить американский флаг на Марсе.
Ученый-американист, доцент УрФУ Дмитрий Победаш призывает относиться к словам Трампа предельно серьезно. По его словам, во внешней политике американский президент будет уделять первоочередное внимание отношениям не с Россией, а с Китаем. От них будут зависеть и все международные дела. Корреспондент E1.RU обсудил с ним первый день правления Трампа и последствия его победы на выборах.
Наши интересы
В России ждут, как Дональд Трамп будет решать вопрос России и Украины. И хоть новый президент уже призвал Владимира Путина к сделке по урегулированию этого конфликта, на самом деле для американского лидера на внешней орбите важна только одна страна. США будут прикладывать усилия, чтобы выстроить отношения с Китаем, а всё остальное для Трампа вторично. Но это не значит, что напрочь забудут про Израиль, Европу или Россию, отметил Дмитрий Победаш.
— Что касается международной политики, то можно вспомнить, как Трамп не глядя развязал торговые войны с Китаем во время своего прошлого срока. Показатель того, насколько важны отношения США и Китая, — ситуация с «ТикТоком». Байден в конце своего срока закрыл эту соцсеть в США, а Трамп тут же этот запрет отменил и подвесил в воздухе вопрос о будущем «ТикТока» в Америке. Это показывает, что отношения США и Китая будут определять всё, даже в мелочах, — считает Дмитрий Победаш.
По словам ученого, сейчас главный вопрос — насколько далеко зайдет на этот раз обострение американо-китайских отношений. Для того же Илона Маска Китай — один из главных рынков, торгово-экономических связей с этой страной у США очень много, поэтому важно в борьбе за доминирование ничего не сломать.
— А в отношениях с Россией такие связи практически отсутствуют. Мы для них разменная карта. Наши интересы никто там не учитывает и учитывать не собирается. Санкции против России он подписывал, нисколько не смущаясь. Ему важны только интересы США, как он их понимает. И ради этого он может пойти и пойдет на очень жесткие действия, — рассказал Дмитрий Победаш.
Главное оружие Трампа — указ
— Ко всему, что он говорил, следует отнестись очень серьезно, потому что у Трампа есть инструмент, который он и раньше использовал. Это executive order, или президентский приказ. Не зря он заявил, что в первый же день подпишет сотню указов. И в этом его остановить никто не может. Но, с другой стороны, конгресс имеет право не выделять деньги на реализацию указов президента, — рассказал Дмитрий Победаш.
Если этот противовес используют, то окажется, что есть указ, но выполнить его не получится.
Эксперт отметил, что конгресс сейчас тоже республиканский и не должен чинить серьезных препятствий президенту.
— Сложилась уникальная ситуация, когда в конгрессе больше голосов у республиканцев и при этом президент тоже республиканец, да еще и такой, как он сам про себя говорит, «напрочь отбитый». Причем он использует для этого нецензурное выражение. То есть он действительно «отбитый» и считает это своим мощным козырем. В Верховном суде республиканцы тоже имеют большое влияние, а еще за ним стоят невероятные, чудовищные деньги, — рассказал Дмитрий Победаш.
Чей президент Трамп?
Ученый рассказал, что такого раскола в мире между самыми богатыми и самыми бедными не было еще никогда. И предшественник Дональда Трампа Джо Байден говорил об этом в своей прощальной речи.
— Он предупредил, что теперь олигархи будут править, и это еще он сделал хорошую мину при плохой игре: выпил чаю с семейством Трампа, как положено. То есть показал, что у нас демократия, власть передана, проигравший спокойно уходит. Трамп не такой, он в 2021 году не смирился с поражением и устраивал штурм Капитолия. И в этот раз он не собирается играть в демократию, а будет очень жестко продавливать свои решения, — сделал вывод Дмитрий Победаш.
В США общество расколото, после первой победы Дональда Трампа в 2016 году даже дети в семьях сторонников демократии плакали от страха, что будет с ними дальше.
— Тогда мои знакомые утешали плачущих детей, объясняли им, что жизнь на этом не заканчивается. Сейчас как минимум треть страны с ужасом воспринимает то, что произошло, тогда как ключевой электорат Трампа полон энтузиазма и готов к возвращению великой Америки, — отметил Дмитрий Победаш.
Еще одно отличие Дональда Трампа в том, что он будет действовать в интересах не всего американского народа, а только части своих единомышленников. До него президенты от любой из партий обещали заботиться и защищать интересы всех избирателей, но Трамп на компромиссы не пойдет, уверен Победаш.
Сможет ли Дональд Трамп изменить общество?
— Трамп обещал, что перемены случатся очень быстро. И тут можно вспомнить эксперимент учителя Рона Джонса в гимназии калифорнийского города Пало-Альто. Преподаватель, отвечая на вопрос одноклассников, как же цивилизованная Германия превратилась в нацистскую, предложил устроить опыт. Он принял на себя роль лидера и буквально за неделю превратил всю школу в банду зигующих отморозков, — напомнил Дмитрий Победаш.
В одном из заявлений в день инаугурации Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский «настроен на сделку» для завершения конфликта с Россией. Новый американский президент уже подписал свои первые указы в области регулирования миграции, прекращении государственной цензуры и другие.