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Политика подробности «Мы для них разменная карта». Ученый-американист рассказал, что устроит Дональд Трамп миру и США

«Мы для них разменная карта». Ученый-американист рассказал, что устроит Дональд Трамп миру и США

Разбираем инаугурационную речь с экспертом

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4 комментария

Дональд Трамп заступил на президентский пост под слоганом «Америка вернулась»

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Новый президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации объявил, что уже подготовил сто указов. Он сделал ряд громких заявлений и пообещал коренные перемены в жизни простых американцев. Еще он обозначил новую национальную цель — водрузить американский флаг на Марсе.

Ученый-американист, доцент УрФУ Дмитрий Победаш призывает относиться к словам Трампа предельно серьезно. По его словам, во внешней политике американский президент будет уделять первоочередное внимание отношениям не с Россией, а с Китаем. От них будут зависеть и все международные дела. Корреспондент E1.RU обсудил с ним первый день правления Трампа и последствия его победы на выборах.

Наши интересы

В России ждут, как Дональд Трамп будет решать вопрос России и Украины. И хоть новый президент уже призвал Владимира Путина к сделке по урегулированию этого конфликта, на самом деле для американского лидера на внешней орбите важна только одна страна. США будут прикладывать усилия, чтобы выстроить отношения с Китаем, а всё остальное для Трампа вторично. Но это не значит, что напрочь забудут про Израиль, Европу или Россию, отметил Дмитрий Победаш.

— Что касается международной политики, то можно вспомнить, как Трамп не глядя развязал торговые войны с Китаем во время своего прошлого срока. Показатель того, насколько важны отношения США и Китая, — ситуация с «ТикТоком». Байден в конце своего срока закрыл эту соцсеть в США, а Трамп тут же этот запрет отменил и подвесил в воздухе вопрос о будущем «ТикТока» в Америке. Это показывает, что отношения США и Китая будут определять всё, даже в мелочах, — считает Дмитрий Победаш.

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По словам ученого, сейчас главный вопрос — насколько далеко зайдет на этот раз обострение американо-китайских отношений. Для того же Илона Маска Китай — один из главных рынков, торгово-экономических связей с этой страной у США очень много, поэтому важно в борьбе за доминирование ничего не сломать.

— А в отношениях с Россией такие связи практически отсутствуют. Мы для них разменная карта. Наши интересы никто там не учитывает и учитывать не собирается. Санкции против России он подписывал, нисколько не смущаясь. Ему важны только интересы США, как он их понимает. И ради этого он может пойти и пойдет на очень жесткие действия, — рассказал Дмитрий Победаш.

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Главное оружие Трампа — указ

— Ко всему, что он говорил, следует отнестись очень серьезно, потому что у Трампа есть инструмент, который он и раньше использовал. Это executive order, или президентский приказ. Не зря он заявил, что в первый же день подпишет сотню указов. И в этом его остановить никто не может. Но, с другой стороны, конгресс имеет право не выделять деньги на реализацию указов президента, — рассказал Дмитрий Победаш.

Если этот противовес используют, то окажется, что есть указ, но выполнить его не получится.

Эксперт отметил, что конгресс сейчас тоже республиканский и не должен чинить серьезных препятствий президенту.

— Сложилась уникальная ситуация, когда в конгрессе больше голосов у республиканцев и при этом президент тоже республиканец, да еще и такой, как он сам про себя говорит, «напрочь отбитый». Причем он использует для этого нецензурное выражение. То есть он действительно «отбитый» и считает это своим мощным козырем. В Верховном суде республиканцы тоже имеют большое влияние, а еще за ним стоят невероятные, чудовищные деньги, — рассказал Дмитрий Победаш.

Чей президент Трамп?

Ученый рассказал, что такого раскола в мире между самыми богатыми и самыми бедными не было еще никогда. И предшественник Дональда Трампа Джо Байден говорил об этом в своей прощальной речи.

— Он предупредил, что теперь олигархи будут править, и это еще он сделал хорошую мину при плохой игре: выпил чаю с семейством Трампа, как положено. То есть показал, что у нас демократия, власть передана, проигравший спокойно уходит. Трамп не такой, он в 2021 году не смирился с поражением и устраивал штурм Капитолия. И в этот раз он не собирается играть в демократию, а будет очень жестко продавливать свои решения, — сделал вывод Дмитрий Победаш.

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В США общество расколото, после первой победы Дональда Трампа в 2016 году даже дети в семьях сторонников демократии плакали от страха, что будет с ними дальше.

— Тогда мои знакомые утешали плачущих детей, объясняли им, что жизнь на этом не заканчивается. Сейчас как минимум треть страны с ужасом воспринимает то, что произошло, тогда как ключевой электорат Трампа полон энтузиазма и готов к возвращению великой Америки, — отметил Дмитрий Победаш.

Еще одно отличие Дональда Трампа в том, что он будет действовать в интересах не всего американского народа, а только части своих единомышленников. До него президенты от любой из партий обещали заботиться и защищать интересы всех избирателей, но Трамп на компромиссы не пойдет, уверен Победаш.

Сможет ли Дональд Трамп изменить общество?

— Трамп обещал, что перемены случатся очень быстро. И тут можно вспомнить эксперимент учителя Рона Джонса в гимназии калифорнийского города Пало-Альто. Преподаватель, отвечая на вопрос одноклассников, как же цивилизованная Германия превратилась в нацистскую, предложил устроить опыт. Он принял на себя роль лидера и буквально за неделю превратил всю школу в банду зигующих отморозков, — напомнил Дмитрий Победаш.

В одном из заявлений в день инаугурации Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский «настроен на сделку» для завершения конфликта с Россией. Новый американский президент уже подписал свои первые указы в области регулирования миграции, прекращении государственной цензуры и другие.

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Дональд Трамп СВО Украина США Дмитрий Победаш Инаугурация
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Комментарии
4
Инженер1
1 час
вовочка поедет за ярлыком.
Гость
2 часа
Здесь всегда ищут врагов и находят их вне зоны, когда поползём сегодня по тёмным скольким тропам на мротную каторгу вспомним это, ожидая по полчаса на продуваемых остановках (они по договору золотые) переполненного автобуса поразмышляйте кто причина всего происходящего с нами
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