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Политика Спецоперация на Украине «Мы хотели бы увидеть прекращение огня»: помощник Трампа — о скорых переговорах с Путиным и окончании СВО

«Мы хотели бы увидеть прекращение огня»: помощник Трампа — о скорых переговорах с Путиным и окончании СВО

Майкл Уолтц дал интервью телеканалу ABC News

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1 комментарий

Подготовка к переговорам Путина и Трампа уже идет, заявил Майкл Уолтц

Источник:

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц дал интервью телеканалу ABC News. В нем помощник избранного президента рассказал о переговорах Путина и Трампа, а также о позиции лидера США по Украине. В этом материале мы собрали главные заявления помощника Трампа.

О переговорах

Трамп считает, что решение украинского конфликта невозможно без диалога с РФ, заявил Майкл Уолтц. Он также подчеркнул, что телефонный разговор между избранным президентом США и Владимиром Путиным может состояться «в ближайшие дни или недели». Личную встречу тоже готовят. Формат будет определен после телефонного разговора.

О решении украинского конфликта

Уолтц отметил, что полное вытеснение России с территорий, на которые хотела бы претендовать Украина, включая Крым, является нереалистичной задачей.

— Все знают, что это должно закончиться дипломатическим путем. Я просто не думаю, что реалистично говорить о том, что мы собираемся изгнать каждого русского с каждой пяди украинской земли. Даже в Крыму — президент Трамп признал эту реальность. И я думаю, что то, что весь мир признает эту реальность, стало огромным шагом вперед. Теперь давайте двигаться вперед. Как нам больше не затягивать этот конфликт? — заявил Уолтц.

Он подчеркнул, что Трамп намерен добиться прекращения огня и решать конфликт дипломатическим путем.

— Мы хотели бы увидеть прекращение огня в любой момент, в любой день. Я думаю, это был бы невероятно позитивный первый шаг с обеих сторон, который позволил бы нам приступить к разработке рамок для какого-то дипломатического решения, — сказал помощник Трампа.

О планах на Гренландию

Майкл Уолтц отметил, что в администрации видят стремление гренландцев к независимости. Однако в отношении Гренландии возможны разные сценарии, в том числе и силовой.

— Президент Трамп рассматривает разные варианты, — сказал Уолтц.

Ранее о скорой встрече лидеров США и РФ говорил сам Дональд Трамп.

Почитайте о планах Трампа на посту президента: он заявил, что закончит конфликт на Украине в течение полугода, и обвинил администрацию Джо Байдена в провале переговоров.

Мы также писали о том, зачем Трампу Гренландия: с помощью Гренландии США смогут получить новые морские пути, ресурсы и не только.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Фантазёры, это не бизнес а ресентимент с маразмом
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