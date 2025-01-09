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Политика Власти Армении решили вступить в Евросоюз: как продвигается инициатива и что ждет страну дальше

Власти Армении решили вступить в Евросоюз: как продвигается инициатива и что ждет страну дальше

Однако решать судьбу страны будут на референдуме

103
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Пашинян заявил, что решение о запуске процесса еще не означает членства Еревана в Евросоюзе

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Правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса по вступлению страны в Евросоюз, об этом заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян. Теперь инициативу рассмотрит парламент республики.

— В качестве гражданской инициативы в Национальное собрание внесен законопроект о начале вступления Армении в ЕС, и теперь правительство должно выразить позицию. Мы предлагаем выразить положительную позицию исходя из ряда обстоятельств, — сказал Мирзоян.

По словам министра, в последние годы отношения между ЕС и Ереваном «динамично развивались». Мирзоян подчеркнул, что Евросоюз помогал Армении в сфере безопасности, направив в страну наблюдателей, и был готов помочь в экономическом развитии.

Он добавил, что ЕС имеет очень богатые демократические традиции, свободную конкурентную среду и передовую науку.

Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение о запуске процесса еще не означает членства Еревана в Евросоюзе. Для принятия этого решения в стране будут проводить референдум. Перед его запуском Ереван должен обсудить и разработать вместе с ЕС «дорожную карту», сообщает ТАСС.

По мнению главы Армении, таким образом Ереван подтверждает курс на независимую внешнюю политику, основанную на интересах государства. Пашинян добавил, что кабмин Армении поддерживает эту инициативу.

ПО ТЕМЕ
Ереван Армения Евросоюз Референдум Политика
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Комментарии
2
Гость
1 минута
Народы с армянских гор и еще известной стены по истории самые продажные.
Гость
1 минута
Хм. Вазелина больше припасайте.
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