Власти Армении решили вступить в Евросоюз: как продвигается инициатива и что ждет страну дальше

Пашинян заявил, что решение о запуске процесса еще не означает членства Еревана в Евросоюзе Источник: Кremlin.ru











Правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса по вступлению страны в Евросоюз, об этом заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян. Теперь инициативу рассмотрит парламент республики.

— В качестве гражданской инициативы в Национальное собрание внесен законопроект о начале вступления Армении в ЕС, и теперь правительство должно выразить позицию. Мы предлагаем выразить положительную позицию исходя из ряда обстоятельств, — сказал Мирзоян.

По словам министра, в последние годы отношения между ЕС и Ереваном «динамично развивались». Мирзоян подчеркнул, что Евросоюз помогал Армении в сфере безопасности, направив в страну наблюдателей, и был готов помочь в экономическом развитии.

Он добавил, что ЕС имеет очень богатые демократические традиции, свободную конкурентную среду и передовую науку.

Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение о запуске процесса еще не означает членства Еревана в Евросоюзе. Для принятия этого решения в стране будут проводить референдум. Перед его запуском Ереван должен обсудить и разработать вместе с ЕС «дорожную карту», сообщает ТАСС.