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Политика По примеру США и Англии: детям мигрантов в России запретят ходить в школы, пока они не выучат русский язык

По примеру США и Англии: детям мигрантов в России запретят ходить в школы, пока они не выучат русский язык

Госдума приняла соответствующий закон сразу во втором и третьем чтениях

249
3 комментария

Детям иностранцев придется сдать тест на знание русского

Источник:

Детей мигрантов не будут принимать в российские школы без знания русского языка. Соответствующий закон в среду, 11 декабря, приняла Госдума сразу во втором и третьем чтениях, сообщил в своем телеграм-канале спикер ГД Вячеслав Володин.

Во время обсуждения закона Вячеслав Володин привел в пример США и Англию. Там, по его словам, тоже нужно знать язык и платить за обучение. Он сказал, чтобы люди, которые хотят приехать в Россию, учили язык, читали законы и готовили своих детей к этому.

— Прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка, — подчеркнул Володин.

По словам Володина, с начала года Госдума приняла 14 новых законов связанных с миграционной политикой. Он также отметил, что порядка 41% обучающихся в российских школах детей мигрантов не знают или плохо знают русский язык. Спикер ГД считает, чтобы хорошо учиться и понимать школьную программу, таким детям нужно знать русский язык. В противном случае им будет трудно учиться и общаться с одноклассниками и учителями.

— Те, кто приезжает в нашу страну, должны знать русский язык, уважать культуру и историю, строго соблюдать законы Российской Федерации, — подытожил Володин в своем телеграм-канале.

При приеме в школу теперь необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка. Предполагается, что тестирование будет проходить на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Порядок его проведения установит Минпросвещения РФ.

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на заседании СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным, которое прошло накануне, 10 декабря, предложил создать центры обучения русскому языку для детей мигрантов. Он призвал решить вопрос с преподавателями и найти тех, кто будет финансировать такие центры. Письмо с предложениями Фадеева уже направлено в Госдуму, передает РИА Новости.

Согласны с решением Госдумы?

Да, верное решение
Не думаю, что закон будет работать
Оставлю мнение в комментариях
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Образование Школа Законопроект Вячеслав Володин Госдума Мигрант
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Комментарии
3
Гость
1 час
Неужели тема актуальна? Ни разу не слышал об учащихся в школах детей мигрантов без знания русского языка. Запретили то чего нет?
Гость
1 час
А детей "тожероссиян" продолжат принимать в школы без знания русского языка?
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