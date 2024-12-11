Гроза коррупционеров и «главный по памятникам». Какие дела Хинштейна больше всего запомнились избирателям

Депутату доверили временно руководить Курской областью. Но временно ли? Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Депутат Государственной думы Александр Хинштейн перешел на новую работу. Вечером четверга, 5 декабря, его назначили врио губернатора Курской области. Но в головах многих людей парламентарий тесно связан с Самарской областью: он представлял волжский регион несколько лет. Пока Александр Хинштейн окончательно не сменил политическую прописку, наши коллеги из 63.RU предложили вспомнить, чем он успел запомниться в Самарской области.

Стал «самарским» из-за ссоры

Прошлое Александра Хинштейна известно достаточно хорошо. Родился он в Москве. Отец — Евсей Хинштейн, мать — Инна Регирер, оба инженеры. Дед, Абрах Регирер, погиб на фронте в 1943 году — в районе сел Пролетарское и Водяховка.

В 1991 году Александр Хинштейн окончил московскую среднюю школу № 193, поступил на факультет журналистики МГУ и начал работать внештатным корреспондентом в газете «Московский комсомолец». Через год его включили в штат. С 1999 по 2002 год он был автором и ведущим еженедельной передачи «Секретные материалы» на канале «ТВЦ».

Параллельно с работой на телевидении Александр Хинштейн пробует свои силы и в политике. В 1999 году он пытается стать депутатом Государственной думы. Но проигрывает выборы бывшему директору Федеральной пограничной службы РФ Андрею Николаеву.

Через четыре года он таки стал депутатом. Сначала Хинштейн вступил в «Единую Россию», а затем выиграл выборы в Госдуму IV созыва. Через 4 года ему удалось повторить успех. В обоих случаях парламентарий представлял интересы Нижегородской области.

Во время подготовки к выборам 2011 года депутат «сменил прописку». После конфликта с властями Нижегородской области Александр Хинштейн вошел в избирательные списки от Самарской области. И в Госдуме VI созыва он уже представлял ее интересы.

Надежда Колесникова смогла проработать в Госдуме всего 2 года Источник: Государственная дума











А вот в Госдуму VII созыва он попал не сразу, а через 2 года после парламентских выборов. Причем сначала Хинштейн не планировал участвовать в предвыборной гонке и публично отказался представлять Самарскую область. Попутно раскритиковав местные власти, в том числе из-за скандального мероприятия, которое устроил мэр Самары Олег Фурсов в честь своего юбилея.

Но летом 2018 года депутат Надежда Колесникова сложила полномочия. На вакантное место претендовали несколько кандидатов. И врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил вернуться в парламент Александру Хинштейну. Сам же претендент заявил, что «совместная работа не будет гладкой» и отказался «ходить строем» перед коллегой по партии.

Кроме Александра Хинштейна, в борьбу включились еще несколько кандидатов. КПРФ выдвинула Михаила Абдалкина, ЛДПР — Романа Синельникова. Партию «Яблоко» представлял Игорь Ермоленко, «Партию народной свободы» («ПАРНАС») — Владимир Авдонин, «Справедливую Россию» — Александр Гусев. Последним участником гонки стал Вадим Байков. Победителем в итоге стал кандидат от «Единой России», а второе место занял коммунист. Причем о своей победе Александр Хинштейн заявил сам.

Три года спустя, в 2021 году, единоросс снова баллотировался в Госдуму и получил депутатский мандат еще на пять лет.

Хранитель памятников

Одним из направлений работы Александра Хинштейна в Самарской области стала защита памятников архитектуры. Парламентарий много лет боролся за спасение легендарной Фабрики-кухни. Здание находилось в ужасающем состоянии, а попытки реставраторов спасти его только усугубили ситуацию.

Кроме восстановления памятника архитектуры, парламентарий искал варианты для его современного применения. Одним из сценариев стало обустройство в Фабрике-кухне филиала Третьяковской галереи. В итоге масштабные работы удалось закончить весной 2024 года.

Второй объект, к спасению которого также приложил руку Александр Хинштейн, — это дача купца Головкина. В Самаре ее также называют «Дача со слонами». Реставрация этого памятника длилась три года. Обновленное здание открыли в начале сентября 2024 года. Правда, через несколько дней «Дачу со слонами» снова закрыли для посетителей.

Несколько лет угроза сноса нависала и над «шедевром брутализма» — самарским элеватором. Уникальное строение много лет не использовали по назначению. Его предлагали сохранить и переоборудовать, но этот сценарий был очень дорогим. Думали и о том, чтобы его снести. Более того, в 2021 году архитекторы публиковали эскизы домов, которые могли бы построить на его месте. И одна из высоток была бы, по мнению экспертов, своеобразной данью памяти элеватору.

В итоге суд отменил решение самарских чиновников не включать строение в реестр объектов культурного наследия. Но статус его пока не определен.

Огнем и мечом

Последние 6 лет Александр Хинштейн был известен как активный борец с коррупцией в Самарской области. Именно он первым сообщал о возбуждении уголовных дел в отношении высокопоставленных лиц губернии.

Дмитрий Сазонов покинул колонию в 2024 году Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Начался его «крестовый поход» летом 2018 года. Первым силовики задержали начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Его заподозрили в получении взяток от представителей ОПГ «Законовские». Срок, который должен был провести экс-росгвардеец в колонии, несколько раз меняли. Сначала его приговорили к 12 годам лишения свободы, после череды обжалований в разных инстанциях наказание смягчили до 9,5 года, но потом ужесточили до 11 лет.

ОПГ «Законовские» не раз фигурировала в заявлениях Александра Хинштейна. Следующим высокопоставленным силовиком, которого связывали с ней, оказался начальник полиции Самары Вячеслав Хомских. Правда, между возбуждением уголовного дела и арестом полицейского прошло почти два месяца. А уже во время процесса подсудимый попросил утихомирить парламентария и не давить на судей, но его ходатайство оставили без удовлетворения. Всё тот же Ленинский районный суд назначил Вячеславу Хомских 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, многомиллионный штраф и лишил звания полковника полиции. В мае 2024 года появилась информация, что экс-полицейский оказался в зоне СВО.

Михаил Архипов стал фигурантом уголовного дела через несколько дней после Дмитрия Сазонова Источник: фонд капремонта Самарской области











Но если вернуться к хронологии громких задержаний и арестов, так или иначе связанных с именем Александра Хинштейна, то после Дмитрия Сазонова последовало дело главы фонда капремонта Михаила Архипова. Летом 2018 года его задержали вместе с родным братом Алексеем по подозрению в коммерческом подкупе. В 2020 году экс-чиновника приговорили к 10 годам лишения свободы, а Алексея Архипова — к 6,5 года. Обоим еще предстояло выплатить крупные штрафы: 40 и 25 миллионов рублей соответственно.

Следующий руководитель ФКР также оказался в колонии. Александра Константинова признали виновным в коммерческом подкупе. Красноярский районный суд назначил ему наказание в виде 6 лет колонии, 1,5 миллиона рублей штрафа и запрета занимать определенные должности в течение 4 лет.

Еще одним чиновником, связанным со сферой строительства, о задержании которого заявил Александр Хинштейн, стал глава Департамента градостроительства Самары Василий Чернов. Его вместе с братом заподозрили в получении взяток и посредничестве при передаче денег. Сейчас оба фигуранта уголовного дела находятся в СИЗО.

В феврале 2023 года стало известно об интересе следователей к главе Счетной палаты Самарской области Елене Дубровой. Сначала ее заподозрили в превышении должностных полномочий. А через несколько дней Александр Хинштейн заявил, что в доме у чиновницы нашли около 1,2 тысячи патронов. Это позволило силовикам возбудить уголовное дело по статье «Незаконное хранение боеприпасов». Правда, позже свое скандальное заявление об арсенале в доме Елены Дубровой парламентарий удалил. А в конце марта 2024 года экс-главу Счетной палаты приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Дмитрий Драч находился под подозрением с 2018 года Источник: Бюро медико-социальной экспертизы Самарской области











В апреле 2024 года Самарский районный суд закончил рассматривать уголовное дело бывшего руководителя регионального Бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Во время процесса Александр Хинштейн сделал несколько публикаций с упоминанием экс-руководителя БМСЭ. Одна из них касалась трагедии в семье Дмитрия Драча. В начале марта супруга обвиняемого покончила с собой. А парламентарий рассказал детали происшествия.

Конец 2023 года ознаменовался задержанием начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко. Его заподозрили в получении взяток. По самым скромным подсчетам, речь идет о сумме в 25 миллионов рублей.

В начале июня 2024 года как гром среди ясного неба прозвучала новость о задержании директора «Трамвайно-троллейбусного управления» Михаила Ефремова. Его заподозрили в превышении должностных полномочий (хотя сначала Александр Хинштейн утверждал о подозрениях в мошенничестве). Поначалу чиновника отправили в СИЗО, а затем суд пересмотрел ему меру пресечения.

Хинштейн vs Азаров

В 2018 году Дмитрий Азаров предложил Александру Хинштейну стать депутатом. И в итоге между ними пробежала черная кошка Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Последние несколько лет одним из основных «противников» Александра Хинштейна в медиапространстве стал Дмитрий Азаров. Парламентарий не стеснялся критиковать решения главы региона. Это касалось в первую очередь кадровых назначений и внутренней политики Самарской области. Также депутата волновали люди, так или иначе связанные с губернатором.

Например, Хинштейн возмутился назначением на пост министра строительства Николая Плаксина. Одним из спорных моментов народный избранник назвал включение в 2017 году АО «БСК-Москва» в реестр недобросовестных поставщиков. Компанию в то время как раз и возглавлял Николай Плаксин.

Также Александр Хинштейн был недоволен министром культуры Самарской области Татьяной Мрдуляш. Депутат опубликовал несколько скриншотов из Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) — они якобы подтверждали симпатии главы Минкульта к оппозиционному политику Алексею Навальному (Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов). Правда, свое громкое заявление парламентарий сделал уже после увольнения Татьяны Мрдуляш, а оппозиционера по ошибке назвал иноагентом.

В начале апреля 2024 года Александр Хинштейн заявил об обысках в кабинете руководителя департамента внешних связей Веры Щербачевой. Ее заподозрили в фиктивном трудоустройстве своей невестки. Чуть позже в публичную плоскость попала информация об американском гражданстве детей Веры Щербачевой (но здесь нарушение закона уже не усматривается).

Чиновницу не задерживали и не арестовывали, но скандал всё же имел последствия: департамент внешних связей ликвидировали, его сотрудникам вручили уведомления о сокращении. А в июне 2024 года сама чиновница покинула «белый дом».

Под удар попал и бывший председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов. Свою информационную кампанию против судьи Александр Хинштейн начал летом 2023 года. Тогда он прокомментировал приговор банде, которая напала на главу самарского управления Росимущества Анвара Кинжабаева.

Затем парламентарий начал серию публикаций о коррупции, к которой якобы был причастен Александр Ефанов. Ему приписывали вывод двух земельных участков (на острове Поджабный и 1-й просеке) и получение в аренду иномарок класса люкс от бывшего мэра Жигулевска Александра Курылина. Последний, как утверждает Александр Хинштейн, сначала попытался дать ему взятку в размере 50 тысяч евро, а потом подал в суд.

Несмотря на «атаки» в медиаполе, Дмитрий Азаров присвоил Александру Ефанову звание почетного гражданина Самарской области. А парламентарий выступил против этого. Такие же претензии были и к награждению экс-директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина, которого в 2021 году осудили за растрату.

Итогом «войны» против Александра Ефанова стало отстранение судьи от должности, лишение 1-го квалификационного класса, изъятие земель и последующий снос построек на Поджабном.

С начала 2024 года Дмитрий Азаров стал новой «мишенью» депутата Госдумы Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Осенью 2023 года началась новая волна задержаний чиновников, тесно связанных с Дмитрием Азаровым. О каждом новом уголовном деле одним из первых сообщал Александр Хинштейн.

В ноябре 2023 года с разницей в несколько часов следователи задержали и арестовали бывшего главу самарского «белого дома» Виктора Кудряшова и врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Уже тогда следователи сообщили о некоем ОПГ среди чиновников. Но других возможных участников банды силовики не называли. Их имена станут известны чуть позже.

Одной из первых чиновниц, задержанных в 2024 году, стала советница губернатора и директор АНО «Институт регионального развития» Ольга Михеева. Ее заподозрили в мошенничестве.

В конце июня 2024 года под пристальным вниманием силовиков оказался врио главы Минтранса Иван Пивкин. Его заподозрили в превышении полномочий. В своем комментарии Александр Хинштейн назвал уголовное дело «бомбой». А на следующий день, уже во время ареста, следователи рассказали, что стало причиной проблем Ивана Пивкина.

Несколько месяцев спустя стали известны имена новых возможных участников ОПГ из числа самарских чиновников. По словам Александра Хинштейна, в нее входили:

Виктор Кудряшов, бывший первый вице-губернатор;

Николай Плаксин и Михаил Асеев, оба раньше возглавляли Министерство строительства Самарской области;

Андрей Прямилов, руководивший Минфином;

«иные неустановленные лица».

Им уже предъявили обвинения по статье «Организация преступного сообщества с использованием служебного положения». А причиной проблем чиновников стала станция метро «Театральная». Как утверждал Александр Хинштейн, они сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство «Театральной» в интересах крупного регионального застройщика АО «Волгатрансстрой» (ВТС).

В одной из своих публикаций парламентарий предположил, что с этой аферой мог быть связан Дмитрий Азаров. Однако пока что экс-глава региона находится на свободе. Хотя его уже несколько раз опрашивали в рамках других уголовных дел.

Кроме участия в ОПГ, с руководителей самарского Минстроя могут спросить и за сомнительную передачу земель группе компаний «Древо». По мнению парламентария, участниками этой схемы были Дмитрий Азаров и представитель девелопера Евгений Чудаев (который затем стал министром строительства).

Александр Хинштейн не исключает, что у следователей будут вопросы к бывшему губернатору и в рамках «газового скандала». Причем следы этой истории ведут в далекое прошлое Дмитрия Азарова, а именно к временам работы в «Средневолжской газовой компании». Тогда по итогам работы Азарова наградили акциями, которые затем якобы переоформили на его тестя. В итоге, по мнению парламентария, СВГК стала монополистом в сфере ЖКХ Самарской области. Этой теме депутат посвятил несколько публикаций в своем канале в Telegram.

Еще и дирижер?

Вспомним еще несколько скандалов и пикировок с участием Хинштейна.

В 2018 году в одном из каналов в Telegram появилось видео с записью оргии, одним из участников которой якобы был Александр Хинштейн. Сам парламентарий утверждал, что в ролике запечатлен не он. В итоге автора публикации, блогера Александра Устинова, Пресненский районный суд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы по обвинениям в мошенничестве, вымогательстве и незаконном изготовлении и распространении порнографии в интернете.

Источник: Youtube.com

Следующее скандальное видео появилось в Сети летом 2021 года. Его сняли во время фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии».

— Человек, похожий на депутата Госдумы от ЕР Хинштейна, пьяный на сцене фестиваля, посвященного первому исполнению в Струковском саду знаменитого вальса Ильи Шатрова «На сопках Маньчжурии», 27 июня 2021 года. Истории с пьяными депутатами от ЕР продолжаются, — заявил автор публикации.

Свое поведение в тот день парламентарий не комментировал. Пользователи соцсетей предположили, что депутат был не пьяным, а «просто веселым». Другие же не нашли ничего преступного в «дирижировании» от Александра Хинштейна.

Через несколько лет, весной 2024 года, парламентарий ополчился на министра молодежной политики Самарской области Сергея Бурцева. Он обвинил его в однополых отношениях с одним из своих подчиненных. Чиновник ответил на заявления депутата, но в итоге всё равно покинул правительство. В это же время из Агентства по реализации молодежной политики ушел Денис Леонтович, а из школы № 132 — советник директора по воспитанию Дмитрий Гудов. Депутат Госдумы также упоминал их в своих публикациях о якобы существующем «гей-лобби» в высших эшелонах власти Самарской области.

В конце апреля 2024 года Александр Хинштейн вступил в пикировку с депутатом губернской думы Александром Живайкиным. Причиной ссоры двух парламентариев стал маникюр. В своей публикации «разоблачитель гей-лобби» припомнил и совместные снимки самарского народного избранника с Денисом Леонтовичем и молодым общественником Сергеем Спириным.

Но у «обмена любезностями» между Александром Хинштейном и Александром Живайкиным были и другие эпизоды. Якобы еще летом 2023 года самарский депутат составил жалобу, в которой написал, что его оппонент «дискредитирует партию, публикуя негативную информацию о Дмитрии Азарове». Для проверки его доводов в Самарскую область приехала комиссия из 5 человек. Но ревизоры не нашли подтверждений словам Александра Живайкина. Они пришли к выводу, что он превысил свои полномочия, а обращение сфальсифицировано. А в итоге парламентарий лишился нескольких высоких постов в губдуме и «Единой России».

В ноябре 2024 года Александр Хинштейн стал участником еще двух неприятных случаев. В начале месяца в Сети появились письма якобы от лица парламентария, касающиеся СВО.

— С возмущением узнал, что от моего имени, как федерального координатора партпроекта «Единой России» «Историческая память», рассылают фейковые письма откровенно шовинистического характера. Дескать, среди героев СВО слишком много выходцев с Северного Кавказа, что «не соответствует образу настоящего русского героя» и героизировать надо исключительно «граждан славянского происхождения», — прокомментировал сообщение Александр Хинштейн. Он обвинил в рассылке фейка ЦИПСО.

А несколько дней спустя депутат скандально ошибся, комментируя решение Госдумы о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе.

— Представил Госдуме законопроект о запрете пропаганды деторождения. Депутаты единогласно поддержали его во втором и окончательно третьем чтении, — так начиналась публикация в Telegram-канале депутата.