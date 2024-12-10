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Политика Спецоперация на Украине Путин высказался о смертной казни и применении ядерного оружия. Как это отразится на военной политике России

Путин высказался о смертной казни и применении ядерного оружия. Как это отразится на военной политике России

Производство «Орешника» увеличат

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2 комментария

Рассказываем, о чем говорил Путин на заседании Совета по правам человека

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Пропавших участников СВО хотят искать с помощью ДНК, а Россия будет развивать производство ракетных систем «Орешник», что позволит не ужесточать ядерную доктрину. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Ядерная доктрина

Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину, заявил Путин. По его словам, появление ракетной системы «Орешник» минимизирует необходимость применения ядерного оружия.

«Орешник» — гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности. Она несет «гроздь» из нескольких боевых частей (3–6), которые начинены особым взрывчатым веществом. Дальность ее полета более существенная — от 1000 километров, а скорость превышает 2,5 км/с. Ее возможности Россия уже продемонстрировала в зоне спецоперации.

— По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а «Орешник». Потому что, так-то, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия, — заявил глава государства.

Ядерной доктриной называют основной документ, на который страна опирается в вопросах применения ядерного оружия и сдерживания угрозы. На международном уровне есть отдельные документы, утверждающие общие правила, например Договор о нераспространении ядерного оружия. Страны, подписавшие международные соглашения, учитывают их в своих военных доктринах, которые принимают самостоятельно.

В России в вопросе применения ядерного оружия последнее слово за Путиным. Также он решает, предупреждать ли другие страны об этом решении. В обновленном этой осенью документе прописали категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также дополнили перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия.

ДНК для военных

Президент поддержал предложение ввести обязательную сдачу ДНК-образцов для военнослужащих при подписании контракта и пообещал обсудить его со специалистами. Такая мера поможет не только решать вопросы, связанные с отцовством, но и снизить время на работу с обращениями о без вести пропавших.

— Это такие вещи тонкие, но, я думаю, они защищают интересы наших ребят, которые воюют и решают сверхсложные, тяжелые, опасные задачи на линии боевого соприкосновения. Сдача ДНК, мне кажется, это хорошее предложение, — подчеркнул Путин.

Смертная казнь

Россия не вернет смертную казнь даже в условиях боевых действий, хотя значительное число политических деятелей поднимает этот вопрос, заявил Владимир Путин.

— Мы живем в реалиях проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни вообще. Несмотря на то, что, я вас уверяю, да и вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей всё время поднимает этот вопрос, — подчеркнул президент.

Он отметил, что в России даже в условиях боевых действий не делают шагов к введению смертной казни, а, наоборот, принимают ряд решений для повышения гуманности правосудия.

ПО ТЕМЕ
Ядерная доктрина Орешник Ракеты ДНК спецоперация Смертная казнь
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Комментарии
5
Гость
6 минут
как бояться за свою жизнь, власть и дэнги 👊👹
Гость
5 минут
наши цели ясны, задачи определены, Zа работу холопы!
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