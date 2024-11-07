«Он мужественный человек оказался». Путин — о победе Трампа на выборах в США

Путин высказался о выборах в США Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и заявил, что готов идти с ним на контакт.

Также президент сообщил, что был удивлен поведением политика во время покушения. В первый президентский срок Трампа затравили, он боялся сделать лишний шаг. Инцидент в Пенсильвании же показал, что Дональд Трамп — мужественный человек, отметил Путин.

— Его поведение в момент покушения произвело впечатление, — сказал Путин. — Он мужественный человек оказался.

Действия Трампа на втором сроке пока неизвестны, добавил глава государства. Слова политика о намерении восстановить отношения с РФ и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания. Обо всём этом Путин заявил, выступая на пленарной сессии «Валдая» в Сочи.

Дональд Трамп одержал победу на выборах в США. Его конкурент Камала Харрис приняла поражение. Он обещал способствовать завершению конфликта на Украине и заверял, что не допустил бы его в принципе, если бы остался на второй срок. Будущий американский лидер считает, что ответственность за эскалацию несет нынешняя власть Штатов. Он с самого начала спецоперации призывал заключить соглашение и прекратить боевые действия.

Еще в 2023 году Трамп заявил, что покончит с украинским конфликтом всего за сутки. Позднее он признал, что на это потребуется больше времени, но пообещал успеть до инаугурации. Для этого ему нужно просто собрать все стороны в одном месте. Подробнее о его предвыборной программе можно почитать в отдельном материале.

Пока же президентом является Джо Байден, который обошел Трампа на прошлых выборах. Инаугурация нового главы государства намечена на 20 января 2025 года.