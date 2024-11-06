Трамп лидирует на выборах в США, но может проиграть из-за особенностей системы: как голосуют за нового президента и в чем подвох

Трамп лидирует в президентской гонке Источник: Donald J. Trump / Telegram











В США выбирают нового президента. Эта избирательная кампания была одной из самых неожиданных. И сюрпризы могут продолжаться, в том числе из-за особенностей избирательной системы.

Процесс голосования

Право голоса имеют все граждане США старше 18 лет за исключением обладателей грин-карты (удостоверения личности, или так называемой идентификационной карты, подтверждающей наличие у иностранца права на трудоустройство в США). Регистрация на голосование возможна лично, по почте или через сайт Центральной избирательной комиссии.

Граждане за границей, например дипломаты и военнослужащие, могут проголосовать в день выборов по электронной или обычной почте. В некоторых штатах разрешено досрочное голосование для определенных групп населения: людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и военнослужащих.

Голосование проводится заранее с использованием электронной или обычной почты. Во втором случае требуются дополнительные действия: получение бюллетеня и отправка его по адресу комиссии или опускание в урну для досрочного голосования.

Кто выбирает президента

В США выборы проходят сложнее, чем в других странах. 5 ноября началось голосование , и это только начало процесса.

Граждане выражают свою волю через выборщиков — представителей штата, которые формируются на партийных съездах. Это связано с историческими сложностями информирования всех участников о ходе кампании и организации всенародного голосования.

Количество выборщиков соответствует числу представителей штата в обеих палатах парламента, которое определяется численностью населения и количеством избирательных округов.

Всего в США 535 законодателей и 538 выборщиков , так как округ Колумбия (город Вашингтон) не представлен в конгрессе, но на выборах избираются три делегата.

«Колеблющиеся» штаты

Стоит отметить еще один важный момент. Если кандидат побеждает в штате с перевесом хотя бы в один бюллетень, его соперник не получает ни одного выборщика. Голоса тех, кто отдал свой голос за него, не имеют значения.

Только в штатах Мэн и Небраска выборщики распределяются по результатам народного волеизъявления: два выборщика за республиканца, три — за демократа.

Эта система часто подвергается критике, так как кандидату необязательно добиваться большинства голосов по всей стране . Достаточно небольшого перевеса в «жирных» штатах с большим количеством округов. Для победы необходимо получить 270 выборщиков.

В 2016 году за Хиллари Клинтон проголосовали 65 миллионов американцев, а за Дональда Трампа — 63 миллиона. Однако он одержал победу в колеблющихся штатах и получил 304 выборщика, а его соперница — только 227.

Такие «колеблющиеся» штаты могут меняться. В 2024 году среди них Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин и Невада.

Через 41 день после волеизъявления голосуют выборщики . В 2024 году это произойдет 16 декабря.

Однако и на этом избирательный процесс не заканчивается. Один из кандидатов может потребовать пересчета голосов . Так, Трамп в 2021 году просил проверить результаты выборов в Джорджии, но местные власти отказались. Потенциальный президент может попытаться повлиять на исход выборов через суд, но это займет много времени и не гарантирует успеха.

Если же всё проходит гладко, то проигравший кандидат передает полномочия сразу после инаугурации 20 января.

Предварительные итоги президентской гонки

Последние избирательные участки на Аляске закрылись. Голосование на президентских выборах завершено, сообщает CNN. Гонка проходила в очень напряженной борьбе, и уже можно делать прогнозы.

Трамп выиграл уже в двух ключевых для победы на выборах штатах и лидирует в остальных пяти, свидетельствуют данные АР. Согласно распределению голосов выборщиков, у Харрис — 194 голоса, а у Трампа — 266. Спикер палаты представителей Майк Джонсон уже объявил Трампа избранным президентом США.

Трампу не хватает всего четыре голоса от выборщиков Источник: Reuters











При этом, по сведениям экзитполов Edison Research, представительница Демократической партии Камала Харрис вызывает больше симпатии у американских избирателей, чем республиканец Дональд Трамп. К Харрис положительно отнеслись 48% респондентов, а к Трампу — 44%.

На выборах не обошлось без скандалов: Трамп заявил о массовых нарушениях в ходе выборов в Филадельфии, крупнейшем городе «колеблющегося» штата Пенсильвания. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

— Много разговоров о массовых фальсификациях в Филадельфии. Полиция на подходе!!! — написал 45-й президент США без каких-либо подробностей.

Представители полиции Филадельфии отреагировали на заявление Трампа и в ответ на запрос сообщили CNN, что им не известно, о каких-либо проблемах с голосованием, которые потребовали бы их реакции, а также о каком «массовом жульничестве» идет речь.

Что Трамп говорит о России

Основной претендент в президенты США запомнился в этой предвыборной гонке своим обещанием завершить конфликт на Украине в течение 24 часов в случае победы. Однако впоследствии бывший президент решил, что ему потребуется больше времени для урегулирования ситуации. Он заявил, что решит этот вопрос до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

— У меня есть очень четкий план, как остановить Украину и Россию. Но я не мог раскрыть эти планы, потому что, если я раскрою их, я не смогу их реализовать. Неожиданность — часть успеха, — заявлял он.

В своих выступлениях Трамп также неоднократно подчеркивал, что у него сложились прекрасные отношения с президентом Владимиром Путиным и что США и России необходимо наладить сотрудничество. Этот посыл остается неизменным с момента его предвыборной кампании 2016 года.

О ходе президентской гонки высказался депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. В беседе с «МК» он подчеркнул, что результаты голосования ему уже понятны.

— Победит на грядущих выборах Трамп, но победителем объявят Харрис. Сделают так же, как было в 2020 году, когда победил Трамп, но его завалили поддельными бюллетенями, — сказал Вассерман.

Он напомнил, что четыре года назад, когда победу одержал Джо Байден, на избирательных участках можно было наблюдать большое количество активистов от Демократической партии США, которые препятствовали доступу республиканцев к голосованию или проверке результатов подсчета голосов.

Вассерман также высказал мнение, что Камала Харрис будет предпочтительным президентом для России, поскольку в США усилится раскол, который может привести к гражданской войне.