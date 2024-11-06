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Политика Трамп — новый президент? Первые прогнозы итогов громких выборов в США

Трамп — новый президент? Первые прогнозы итогов громких выборов в США

Дональд Трамп лидирует в трех из семи ключевых штатов

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6 комментариев

Между кандидатами идет ожесточенная борьба

В США подводят предварительные итоги выборов президента. Гонка идет очень активно, и пока нельзя точно предсказать, кто станет лидером Штатов на ближайшие четыре года. Однако прогнозы уже есть.

Согласно данным Fox News, на выборах лидирует Дональд Трамп. Он набрал более половины от необходимых для победы 270 голосов.

При этом, по сведениям экзитполов Edison Research, представительница Демократической партии Камала Харрис вызывает больше симпатии у американских избирателей, чем республиканец Дональд Трамп. К Харрис положительно отнеслись 48% респондентов, а к Трампу — 44%.

В ключевом штате Висконсин лидирует Трамп — у него 60,7% голосов против 38,0% у Харрис, передает «Ассошиэйтед Пресс» после подсчета 3% голосов.

Таким образом, на текущий момент за Трампом три из семи ключевых штатов (Висконсин, Джорджия, Северная Каролина), за Харрис — два (Мичиган и Пенсильвания). Голоса еще в двух ключевых штатах — Аризоне и Неваде — пока не считали.

На выборах не обошлось без скандалов: Трамп заявил о массовых нарушениях в ходе выборов в Филадельфии, крупнейшем городе «колеблющегося» штата Пенсильвания. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

— Много разговоров о массовых фальсификациях в Филадельфии. Полиция на подходе!!! — написал 45-й президент США без каких-либо подробностей.

Представители полиции Филадельфии отреагировали на заявление Трампа и в ответ на запрос сообщили CNN, что им не известно, о каком «массовом жульничестве» идет речь, и они не знают о каких-либо проблемах с голосованием, которые потребовали бы их реакции.

Как вы думаете, кто одержит победу?

Дональд Трамп
Камала Харрис

Мы рассказывали о том, что известно о кандидатах в президенты США, их позициях и отношении друг к другу.

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Комментарии
6
Гость
1 час
если старый тиран и коррупционер то американцам мои соболезнования, хотя у них есть система сдержек и абсолютной власти нет как здесь и любая власть подотчётна и подсудна
Гость
55 минут
В отличии от нас , в Америки реально сложно предугадать выборы , потому что есть выборы
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