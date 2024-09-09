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Политика В ярославском избиркоме подвели итоги выборов-2024. Кто попал в облдуму и муниципалитет

В ярославском избиркоме подвели итоги выборов-2024. Кто попал в облдуму и муниципалитет

Публикуем результаты

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12 комментариев

На допвыборах в Ярославской области победили единороссы

В Ярославской области подвели итоги дополнительных выборов в муниципалитет Ярославля и Ярославскую областную думу, которые прошли 8 сентября. По данным областного Избиркома, общая явка составила 23,93%, всего проголосовали 53 156 человек.

— Победу на дополнительных выборах депутата Ярославской областной Думы по избирательному округу №31 одержал кандидат от партии «Единая Россия» Николай Костров — он получил 71,65% голосов, — сообщили в областном избиркоме днем 9 сентября.

Николай Костров — совладелец и генеральный директор ООО «Управляющая компания ЯрКамп», в день голосования ему исполнилось 59 лет. Кроме того, Костров является соучредителем ООО «Транспортная лизинговая компания», которая предоставляет транспорт в лизинг, ООО «ЯрКамп-Сервис» — официального дилера грузовой техники Foton, ООО «ЯрКамп», продающей автобусы, грузовые автомобили и спецтехнику, «Переславского ПАТП» и других организаций.

Бизнесмен родом из Костромской области, сейчас живет в Ярославле. Известно, что в 1990 году он окончил Московский автомобильно-дорожный институт.

Кандидаты от партии «Единая Россия» также одержали победу на дополнительных выборах четырех депутатов муниципалитета города Ярославля и повторных выборах в Переславле-Залесском, а также на выборах глав трех сельских поселений.

Общие результаты:

  • «Единая Россия» — 395 мандатов;

  • КПРФ — 24 мандата;

  • «Справедливая Россия» — 13 мандатов;

  • ЛДПР — 7 мандатов;

  • «Новые люди» — 2 мандата;

  • самовыдвиженцы — 6 мандатов.

На допвыборах депутатов муниципалитета по одномандатным округам в Брагине победила Елизавета Козловская. Она избиралась в округе №3. Сейчас Козловская работает начальником отдела по делам ГО и ЧС в АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры».

В округе №9 в том же Дзержинском районе победил 35-летний директор спортивной школы олимпийского резерва № 20, заместитель руководителя Федерации бокса Ярославской области Алексей Мольков.

В округе №15 в Заволжском районе победу одержал 45-летний Михаил Редков из Костромской области, переехавший из соседнего региона в поселок Нагорный Ярославского района. Редков — гендиректор и учредитель фирмы «Авангард», продающей спецодежду.

В округе №32 во Фрунзенском районе по итогам допвыборов победил инженер с судостроительного завода 52-летний Александр Зайцев. Родом он из Петропавловска-Камчатского, однако сейчас живет в Ярославле.

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Голосование Депутат Выборы Избирком Ярославская областная дума Муниципалитет
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Комментарии
13
Гость
9 сентября 2024, 15:41
А где выборы то проходили?
Гость
9 сентября 2024, 15:35
Вот так и узнайте что оказывается вы Zа
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