В ярославском избиркоме подвели итоги выборов-2024. Кто попал в облдуму и муниципалитет

На допвыборах в Ярославской области победили единороссы Источник: Избирательная комиссия Ярославской области / Vk.com











В Ярославской области подвели итоги дополнительных выборов в муниципалитет Ярославля и Ярославскую областную думу, которые прошли 8 сентября. По данным областного Избиркома, общая явка составила 23,93%, всего проголосовали 53 156 человек.

— Победу на дополнительных выборах депутата Ярославской областной Думы по избирательному округу №31 одержал кандидат от партии «Единая Россия» Николай Костров — он получил 71,65% голосов, — сообщили в областном избиркоме днем 9 сентября.

Николай Костров — совладелец и генеральный директор ООО «Управляющая компания ЯрКамп», в день голосования ему исполнилось 59 лет. Кроме того, Костров является соучредителем ООО «Транспортная лизинговая компания», которая предоставляет транспорт в лизинг, ООО «ЯрКамп-Сервис» — официального дилера грузовой техники Foton, ООО «ЯрКамп», продающей автобусы, грузовые автомобили и спецтехнику, «Переславского ПАТП» и других организаций.



Бизнесмен родом из Костромской области, сейчас живет в Ярославле. Известно, что в 1990 году он окончил Московский автомобильно-дорожный институт.

Кандидаты от партии «Единая Россия» также одержали победу на дополнительных выборах четырех депутатов муниципалитета города Ярославля и повторных выборах в Переславле-Залесском, а также на выборах глав трех сельских поселений.

Общие результаты:

«Единая Россия» — 395 мандатов;

КПРФ — 24 мандата;

«Справедливая Россия» — 13 мандатов;

ЛДПР — 7 мандатов;

«Новые люди» — 2 мандата;

самовыдвиженцы — 6 мандатов.

На допвыборах депутатов муниципалитета по одномандатным округам в Брагине победила Елизавета Козловская. Она избиралась в округе №3. Сейчас Козловская работает начальником отдела по делам ГО и ЧС в АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры».

В округе №9 в том же Дзержинском районе победил 35-летний директор спортивной школы олимпийского резерва № 20, заместитель руководителя Федерации бокса Ярославской области Алексей Мольков.

В округе №15 в Заволжском районе победу одержал 45-летний Михаил Редков из Костромской области, переехавший из соседнего региона в поселок Нагорный Ярославского района. Редков — гендиректор и учредитель фирмы «Авангард», продающей спецодежду.